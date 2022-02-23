Українці не втрачають оптимізму: у мережі продовжують висміювати висловлювання Путіна (меми та фотожаби)

У мережі з’явилося чимало мемів, присвячених висловлюванням Путіна.

Після того, як президент РФ Володимир Путін визнав "ДНР" та "ЛНР", агресія Росії на території нашої країни продовжує посилюватися. Міжнародна спільнота засуджує дії Кремля та запроваджує санкції.

Українці ж не втрачають оптимізму та яскраво реагують на "історичні" заяви Путіна. Незважаючи на те, що ситуація стає напруженішою з кожним днем, український народ не втрачає почуття гумору. Користувачі почали робити фотожаби та меми.

Найбільше, звичайно, дісталося Леніну:

Також українці налаштовані оптимістично. Згадують, яким був тяжкий 2020 рік. І щоб 2022 все-таки був без глобальних пригод, деякі просто моляться за якнайшвидший кінець лідера РФ.

Нагадаємо, що Путін звернувся до жителів країни та заявив, що Україну нібито створив комуністичний вождь Володимир Ленін. Крім того, у своїй промові Путін часто згадував історичні факти, переписані так, як потрібно Кремлю.

Світова спільнота виступила із засудженням президента Росії Володимира Путіна за його слова та за офіційне визнання "ЛДНР".

Західні ЗМІ назвали Путіна та Росію агресорами та вимагають покарати економічно. Євросоюз, США та інші країни вже почали запроваджувати санкції проти Росії.