В Украине не будет военкоматов: громкое заявление от Шмыгаля

Положение обновленных центров было утверждено во время очередного заседания Кабинета Министров

В Украине военные комиссариаты заменят территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в среду, 23 февраля.

Так, в Украине вместо военкоматов появятся "Милитари-ЦНАПы", которые будут работать по специальной системе под названием "Оберіг". Она будет включать в себя реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно имеющейся информации так же известно, что обновленные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (Милитари-ЦНАП) призваны повысить эффективность развертывания обороны и полноценной подготовки украинской армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 декабря действующий глава государства Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в Украине. Следует отметить, что речь идет исключительно о лицах, находящихся в составе оперативного резерва.

Также напомним, что из-за обострения ситуации на Донбассе и вероятности полномасштабного вторжения Российской Федерации по по всей Украине официально объявили чрезвычайное положение.