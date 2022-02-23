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В Украине не будет военкоматов: громкое заявление от Шмыгаля

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинский военкомат Новость обновлена 23 февраля 2022, 15:34
Украинский военкомат

Положение обновленных центров было утверждено во время очередного заседания Кабинета Министров

В Украине военные комиссариаты заменят территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в среду, 23 февраля.

Так, в Украине вместо военкоматов появятся "Милитари-ЦНАПы", которые будут работать по специальной системе под названием "Оберіг". Она будет включать в себя реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно имеющейся информации так же известно, что обновленные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (Милитари-ЦНАП) призваны повысить эффективность развертывания обороны и полноценной подготовки украинской армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 декабря действующий глава государства Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в Украине. Следует отметить, что речь идет исключительно о лицах, находящихся в составе оперативного резерва.

Также напомним, что из-за обострения ситуации на Донбассе и вероятности полномасштабного вторжения Российской Федерации по по всей Украине официально объявили чрезвычайное положение.

Теги:
#Украина #Премьер-министр #Военкомат #Денис Шмигаль
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