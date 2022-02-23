В Україні не буде військкоматів: гучна заява від Шмигаля
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Положення оновлених центрів затвердили під час чергового засідання Кабінету Міністрів
В Україні військові комісаріати замінять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Відповідна інформація з'явилася у Telegram-каналі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в середу, 23 лютого.
Так, в Україні замість військкоматів з'являться "Мілітарі-ЦНАПи", які працюватимуть за спеціальною системою під назвою "Оберіг", що включатиме в себе реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Згідно з наявною інформацією, оновлені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ("Мілітарі-ЦНАП") покликані підвищити ефективність розгортання оборони та повноцінної підготовки української армії.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 грудня чинний глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в Україні. Варто відзначити, що мова йде виключно про осіб, які перебувають у складі оперативного резерву.
Також нагадаємо, що через загострення ситуації на Донбасі та ймовірність повномасштабного вторгнення Російської Федерації по всій Україні офіційно оголосили надзвичайний стан.