В Україні не буде військкоматів: гучна заява від Шмигаля

Положення оновлених центрів затвердили під час чергового засідання Кабінету Міністрів

В Україні військові комісаріати замінять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідна інформація з'явилася у Telegram-каналі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в середу, 23 лютого.

Так, в Україні замість військкоматів з'являться "Мілітарі-ЦНАПи", які працюватимуть за спеціальною системою під назвою "Оберіг", що включатиме в себе реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Згідно з наявною інформацією, оновлені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ("Мілітарі-ЦНАП") покликані підвищити ефективність розгортання оборони та повноцінної підготовки української армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 грудня чинний глава держави Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в Україні. Варто відзначити, що мова йде виключно про осіб, які перебувають у складі оперативного резерву.

Також нагадаємо, що через загострення ситуації на Донбасі та ймовірність повномасштабного вторгнення Російської Федерації по всій Україні офіційно оголосили надзвичайний стан.