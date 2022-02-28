"Мне стыдно за Россию": россиянин на протесте публично сжег свой паспорт (видео)

Мужчина заявил, что больше не хочет быть гражданином России.

После полномасштабного вторжения России в Украину миллионы людей по всему миру вышли на акции протеста с призывом остановить Владимира Путина и войну. К акциям присоединяются и россияне, заявляющие, что им стыдно за свою страну.

Как сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ", на протест вышли и в городе Пафос на Кипре. Там гражданин Российской Федерации Дмитрий публично сжег свой российский паспорт, заявив, что ему стыдно.

"Мне стыдно за Россию. И потому я больше не хочу и не могу быть ее гражданином. Вот чем я объясняю свой поступок", — заявил мужчина.

Примечательно, что мужчина жег свой российский паспорт под возгласы "Молодец", "Слава Украине — Героям Слава", "Путин — х*йло", "Русский корабль, иди на х*й", "Украина превыше всего!", "Слава нации — смерть врагам".

Известно, что акцию протеста организовала украинская община Кипра. Митинги против войны в Украине проходят ежедневно на набережной курорта Пафос. Граждане говорят, что будут проводить их до тех пор, пока российские оккупанты не покинут украинскую землю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во многих городах России люди вышли на митинги с призывом прекратить войну. Кроме того, с призывом остановить войну к российским властям обратились многие российские артисты и публичные личности.