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Сколько украинцев верят в победу над россией: результаты опроса впечатляют

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Украинцы верят в победу Новость обновлена 20 марта 2022, 11:28
Украинцы верят в победу

Почти половина опрошенных верит в победу над россией в ближайшие несколько недель.

На двадцать пятые сутки полномасштабной войны с россией украинцы верят в победу Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Вера в победу остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение россии. Уверенность в победе во всех регионах страны.

Половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне с россией уже в ближайшие несколько недель. Четверть (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше.

Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, 77% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Лишь 14% противоположного мнения, 10% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов доминирует оценка направления как правильного.

Отметим, что почти три четверти украинцев поддерживают необходимость проведения переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и кровавым диктатором владимиром путиным.

Кроме того, по данным опроса, мнение украинцев разделились насчет вступления в НАТО.

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