Исключать влияние вероятного диалога Зеленского и путина на результат войны нельзя

Почти три четверти украинцев поддерживают необходимость проведения переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и кровавым диктатором владимиром путиным. Желание вести беседу с главой страны-агрессора не единожды высказывали и в самом Офисе президента.

Оценку же подобной идее от украинцев исследовала аналитическая группа "Рейтинг", проведя очередной опрос времен войны.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Полученные данные свидетельствуют, что 74% опрошенных считают правильною встречу Зеленского и путина. Против подобных переговоров высказалась 24%. Еще пара процентов респондентов не смогли определиться со своим отношением к этому вопросу.

Следует отметить, что согласных с диалогом двух политиков много среди всех возрастных групп. Однако противников подобного решения меньше всего в категории 18-35 лет, а больше — среди людей старше 51 года.

Добавим, что несмотря на поддержку вопроса прямых переговоров Зеленского и путина 89% опрошенных подчеркивают — никаких соглашений или временных перемирий с россией подписывать нельзя. По крайней мере, до полного выведения российских войск с украинской территории.

К слову, количество людей, участвовавших в опросе, достигло тысячи. Они являются жителями различных регионов Украины.

Тем временем отдельные украинские чиновники уверены — дипломатия не сможет быть слишком эффективной в противостоянии с россией, которая понимает только язык силы. По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, войну сможет остановить только безоговорочная победа Украины.