Триумф Украины над россией должен быть безговорочным, считает политик

Военное противостояние с россией, которое длится уже 24-й день, должно закончиться исключительно победой Украины на фронте. По мнению руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, переговорный процесс вряд ли поможет завершить никому не нужную войну.

Об этом чиновник рассказал в интервью для издания "РБК-Украина".

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Гайдай убежден, что все точки над "i" в нынешней российско-украинской войне способна расставить только безоговорочная военная победа нашего государства.

"Против нас воюет больной человек, который настроил всю страну против нас. Они готовы оправдать любые свои зверства. Поэтому [война может закончиться] только победой", — подчеркивает руководитель Луганской ОВА.

На переговоры Сергей Гайдай сильно не уповает, т.к. считает кровавого диктатора владимира путина больным человеком, который не способен измениться. Впрочем, даже если существует один шанс на миллион, что дипломатический путь решения конфликта существует, его нужно использовать, добавляет чиновник.

По его мнению, несмотря на важность боевого противостояния, переговорные процессы не должны прекращаться и быть обязательным фактором.

Тем временем в Офисе президента считают, что самым оптимальным вариантом для Украины может стать организация переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и кровавым диктатором владимиром путиным. Президент уже призывает Кремль прислушаться к такому предложению.

При этом встречу политиков готовы организовать представители многих стран. Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, попытки "отвоевать" себе такую возможность напоминают соревнование по желанию принять Олимпийские игры.