Место встречи Зеленского и путина: Кулеба озвучил интересный момент

Наши дипломаты делают все зависящее, чтобы укрепить позицию Украины на переговорах

Многие страны мира готовы предложить свои города в качестве площадки для личной встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского кровавого диктатора владимира путина. По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, на международной арене уже началась "конкуренция", не хуже, чем при определении новых хозяев Олимпийских игр.

Об этом чиновник рассказал в интервью "Украинской правде", передает "Телеграф".

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Впрочем, конкретных договоренностей о месте проведения подобных переговоров на самом высоком уровне пока нет. Как не согласовано и вообще факт такой встречи.

"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра, — объясняет Кулеба о возможном времени проведения переговоров. — Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова".

Теперь же с обеих сторон продолжают функционировать рабочие группы, пытаясь очертить свою позицию по многим разным вопросам. Тем не менее, есть определенные темы, которые могут обсуждаться только главами государств.

По мнению Дмитрия Кулебы, разговор между Зеленским и путиным мог бы подтолкнуть общий диалог между странами к нахождению оптимальных компромиссов и завершению войны.

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Однако пока дипломаты продолжают действовать по предварительным договоренностям, а ВСУ — бить врага, чтобы россия понимала, что зря пошла войной на Украину.

Кулеба подчеркнул, что наша власть сделает все возможное, чтобы рф ответила за каждое разрушение, смерть и даже слезу, которые принесли в наш дом российские оккупанты.

Ранее мы рассказывали, как проходила личная встреча Кулебы с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Турции. К слову, переговоры состоялись с определенными протокольными изменениями.