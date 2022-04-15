Работа за границей: как беженцу из Украины пройти собеседование

Главное понимать, что, скорее всего, вы устраиваетесь на работу временно, к победе Украины в войне

Миллионы украинцев из-за военной агрессии россии выехали за границу, спасаясь от обстрелов и взрывов, и теперь вынуждены искать себе заработок, чтобы иметь хотя бы копейку на содержание себя и других членов семьи.

"Телеграф" благодаря ресурсу Work.ua расскажет, как следует проходить собеседования за границей. Также мы подскажем, какую помощь при устройстве на работу могут получить вынужденные беженцы из Украины.

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Несколько правил собеседования

По словам вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса компании YozmaTech Алекса Лиховца, работа за рубежом и в Украине все же несколько отличается. Особенно в отношении работодателей к своим подчиненным. Самое главное, что следует помнить: на собеседовании вас могут спросить что-то совершенно неожиданное, чтобы проверить вашу внимательность, смекалку и фантазию.

Среди главных особенностей проведения собеседований за границей можно выделить:

Есть вопросы стандартные – по типу "расскажите о себе". Делайте свой рассказ сжатым, но не слишком сухим. Разнообразие вопросов будет отличаться в зависимости от менталитета страны, где вы пытаетесь трудоустроиться. К примеру: в США часто используют принцип small talk – людей просят описать решение определенной смоделированной ситуации, чтобы понять, на что способны искатели работы. Вас, скорее всего, будут спрашивать о cultural diversity — готовности сотрудничать с коллегами других национальностей и т.д. Позаботьтесь о своем чистоплотном внешнем виде, ведь "встречают по одежде". Знание иностранных языков станет для вас большим плюсом. Не забывайте сосредотачиваться на собеседнике и всячески поддерживать вашу беседу. Помните, это вы заинтересованы в поиске работы, а наниматель может проводить с вами уже свое десятое собеседование за сегодня. Не стесняйтесь показать свой уровень мотивации и умение общаться с другими людьми. От этого может зависеть решение о включении вас в команду. Будьте готовы, что вас могут попытаться "судить" по определенным стереотипам, которые "приклеены" к определенной стране. Не начинайте громких ссор: или попытайтесь мягко объяснить, почему это неправда, или переведите все в шутку. Люди любят шутки. Даже за границей :)

Конечно, все эти советы следует применять с поправкой на нынешнюю ситуацию и то, что вы скорее всего как минимум эмоционально пострадали от войны.

Где найти работу?

Люди, которые часто бывают за границей и знают иностранные языки, лучше ориентируются в том, где и как заработать копеечку. Но ведь есть и другие, которые тоже хотят работать и получать за это деньги.

Специально для тех, кто не слишком ориентируется в других странах, создан специальный сайт RemoteUkraine. Он появился для того, чтобы украинские беженцы могли устроиться на работу, не слишком утруждая себя ее физическими поисками. Чтобы найти вакансию, вам придется зарегистрироваться, заполнив краткую анкетку.

Как получить помощь?

Не все украинцы за рубежом ориентируются, как следует подготовиться к собеседованию и чего могут требовать иностранные работодатели. Поэтому украинский сервис Work.ua запустил специальный проект для отечественных HR-специалистов, которые способны предоставлять бесплатные консультации для желающих трудоустроиться.

Необходимо заполнить специальную гугл форму, где указать свои данные и потребности. После этого ваша заявка попадет на рассмотрение и через некоторое время с вами свяжутся. Детали можно также узнать в Telegram-канале проекта, также там найдутся полезные ссылки по рекомендациям по заполнению резюме по-английски или перечню сайтов, где можно дополнительно поискать вакансию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинцев на период военного положения разрешено покидать страну и какие исключения есть среди общих запретов.