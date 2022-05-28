В сети развенчали популярный миф о "величии россии" (карта)

Можно самому увидеть и сравнить реальный размер россии

В начале военного вторжения часть аналитиков полагала, что Украине не удастся продержаться долго. Такие же мысли были популярны и у россии и ее союзников. Одним из популярных доводов в сети был размер. На карте россия выглядит огромной. И в реальности она не мала – до 10 тысяч километров от запада к востоку.

Но огромность россии по сравнению с другими государствами — не что иное, как зародившееся еще в 1500-х годах искривление восприятия. Все благодаря карте Герарда Меркатора. Он разработал проекцию карты, которая была полезна для мореплавания благодаря ровным линиям, и имела один изъян — она искажала масштаб географических объектов.

Чем ближе они были к полюсам, тем растягивались все сильнее. Например, Гренландия на карте выглядит больше Австралии, хотя на самом деле меньше в три раза. Так же случилось с россией. Мы не уменьшаем размер врага, и предлагаем посмотреть, как бы россия выглядела у экватора.

Настоящий размер россии – бирюзовый, синий – как она изображена на картах

А вот так в сравнении выглядит на экваторе Украины. Чтобы сравнить реальные размеры государств, нужно сдвинуть их в одно место на одном расстоянии от экватора.

Сравнение реальных размеров россии и Украины

В динамике реальные размеры государств выглядели бы следующим образом. Смотрите, какая пропасть вместо "большой" россии.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии постепенно возвращаются в Советский Союз, как из-за санкций, так и из-за воли руководителей. Так, вместо "Рено" завод в Москве будет производить "Москвич", а Макдональдс планируют заменить новой версией фаст-фуда.