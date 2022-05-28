В мережі розвінчали популярний міф про "велич росії" (карта)

Можна самому побачити й порівняти реальний розмір росії

На початку військового вторгнення частина аналітиків вважала, що Україні не вдасться протриматися довго. Такі ж думки панували і у росії й її союзників. Одним з популярних аргументів у мережі був розмір. На карті росія виглядає величезною. І в реальності вона не мала — до 10 тисяч кілометрів від заходу до сходу.

Та величезність росії у порівнянні з іншими державами — не що інше, як викривлення сприйняття, яке зародилося ще у 1500-х роках. Все — завдяки карті Герарда Меркатора. Він розробив проєкцію карти, яка була корисною для мореплавства завдяки рівним лініям, та мала одну ваду — вона викривляла масштаб географічних об'єктів.

Чим ближче вони були до полюсів — тим розтягувалися дедалі сильніше. Наприклад, Гренландія на карті виглядає більше за Австралію, хоча насправді менша в три рази. Так само сталося із росією. Ми не применшуємо розміру ворога, та пропонуємо подивитись, як би росія виглядала біля екватора.

Справжній розмір росії - бірюзовий, синій - як вона зображена на картах

А ось так у порівнянні виглядає на екваторі Україна. Аби порівняти реальні розміри держав треба зсунути їх в одне місце на одній відстані від екватора.

Порівняння реальних розмірів росії та України

В динаміці реальні розміри держав виглядали б так. Дивіться, яке провалля замість "великої" росії.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії поступово повертаються до Радянського союзу, як через санкції, так і через волю очільників. Так, замість "Рено" завод у Москві виготовлятиме "Москвич", а Макдональдс планують замінити новою версією фаст-фуду.