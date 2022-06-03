издевается над детьми

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Немало жизней положили защитники Украины в ходе обороны Донбасса. Оборона завода "Азовсталь" в Мариуполе — одна из самых сложных и тяжелых операций для сил обороны Украины в этой войне. К сожалению, многие защитники погибли. В этом материале мы вспомним тех, кто отдал свою жизнь за Украину в Мариуполе, и тех, кто держал линию фронта в других точках Донбасса.

Виталий Блажко

С 2011 года принимал активное участие в строительстве Одесской ячейки организации "Патриот Украины", на базе которой весной 2014 года возник батальон "Азов". Виталий Блажко с позывным "Хват" погиб в ходе обороны "Азовстали".

Виталий Блажко

Станислав Узиков

В тот же день на "Азовстали" погиб другой уроженец Одесской области — Станислав Узиков с позывным "Рихтер". В ряды националистов он примкнул во времена последнего Майдана. Воин прожил всего 27 лет.

Станислав Узиков

Иван Штокало

Там же оборвалась жизнь 28-летнего медика Ивана Штокало. Был родом из поселка Поморяне Львовской области, учился во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого. В Мариуполе помогал раненым бойцам сохранить жизни, но, увы, не сохранил свою.

Иван Штокало

Владимир Лемещук

Командир роты из 24 отдельной механизированной бригады погиб в боях под Попасной Луганской области. ВСУ столкнулись с тяжелейшими условиями — российские войска многократно превышали группировку украинской армии. Сослуживцы с гордостью вспоминают своего "ротного", отмечая, что Лемещук успел спасти четырех раненых побратимов. Когда он выносил из поля боя двоих военных, то получил смертельное ранение.

Владимир Лемещук

Даниил Сафонов

2 мая в Мариуполе погиб полицейский Даниил Сафонов. На "Азовстали" он вместе с еще двумя бойцами выполнял боевое задание, однако во время обратной дороги группа попала под минометный огонь.

"Хороший светлый парень. Очень любил своего ребенка и очень верил, что вернется в свой Донецк", — сказал после гибели руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Даниил Сафонов

Владимир Лосев

Погиб 7 мая в районе Северодонецка Луганской области, где воевал с первых дней полномасштабного вторжения. Был разведчиком, снайпером и оператором квадрокоптера. В ходе активных боев потерял слух, у погибшего остались жена и двое сыновей 13 и 16 лет.

Владимир Лосев

Юрий Прилипко

Мэра Гостомеля на улицах города убили снайперы. Он ехал по центральной улице города, однако на встречу мужчине выехала колона техники оккупантов. Прилипко и еще двоих пассажиров расстреляли. Местные жители говорят, что он пытался помочь им — развозил хлеб, медицину и прочее.

Юрий Прилипко

Кирилл Бабий

Также стал жертвой российской агрессии — погиб под Мариуполем. Он окончил кафедру социологии ДНУ им. Олеся Гончара, а после этого проходил воинскую службу в зоне ООС на Донбассе, откуда и сам был родом. С начала вторжения воевал в составе 36-й бригады морпехов, погиб 23 апреля, пытаясь спасти раненого товарища. Похоронен в братской могиле под Мариуполем, но память о нем жива и будет жить.

Кирилл Бабий

Рафаэль Агаев

Ветеран АТО также воевал в составе морпехов и отдал свою жизнь при обороне Мариуполя. Был одним из основателей киевской сети пиццерий Pizza Veterano.

"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по-другому не мог", — написал его друг, соучредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев.

Рафаэль Агаев

Богдан Криль

Был одним из лидеров Ультрас клуба второй лиги Украины "Карпаты", но погиб во время обороны Мариуполя. Богдан "Пират" встал в ряды защитников Украины и верил, что оккупант получит по заслугам.

Богдан Криль

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения журналисты "Телеграфа" решили напомнить, какую цену Украина ежедневно платит из-за агрессии Кремля. Больше историй читайте здесь.