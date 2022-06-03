издевается над детьми
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3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью
Немало жизней положили защитники Украины в ходе обороны Донбасса. Оборона завода "Азовсталь" в Мариуполе — одна из самых сложных и тяжелых операций для сил обороны Украины в этой войне. К сожалению, многие защитники погибли. В этом материале мы вспомним тех, кто отдал свою жизнь за Украину в Мариуполе, и тех, кто держал линию фронта в других точках Донбасса.
Виталий Блажко
С 2011 года принимал активное участие в строительстве Одесской ячейки организации "Патриот Украины", на базе которой весной 2014 года возник батальон "Азов". Виталий Блажко с позывным "Хват" погиб в ходе обороны "Азовстали".
Станислав Узиков
В тот же день на "Азовстали" погиб другой уроженец Одесской области — Станислав Узиков с позывным "Рихтер". В ряды националистов он примкнул во времена последнего Майдана. Воин прожил всего 27 лет.
Иван Штокало
Там же оборвалась жизнь 28-летнего медика Ивана Штокало. Был родом из поселка Поморяне Львовской области, учился во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого. В Мариуполе помогал раненым бойцам сохранить жизни, но, увы, не сохранил свою.
Владимир Лемещук
Командир роты из 24 отдельной механизированной бригады погиб в боях под Попасной Луганской области. ВСУ столкнулись с тяжелейшими условиями — российские войска многократно превышали группировку украинской армии. Сослуживцы с гордостью вспоминают своего "ротного", отмечая, что Лемещук успел спасти четырех раненых побратимов. Когда он выносил из поля боя двоих военных, то получил смертельное ранение.
Даниил Сафонов
2 мая в Мариуполе погиб полицейский Даниил Сафонов. На "Азовстали" он вместе с еще двумя бойцами выполнял боевое задание, однако во время обратной дороги группа попала под минометный огонь.
"Хороший светлый парень. Очень любил своего ребенка и очень верил, что вернется в свой Донецк", — сказал после гибели руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.
Владимир Лосев
Погиб 7 мая в районе Северодонецка Луганской области, где воевал с первых дней полномасштабного вторжения. Был разведчиком, снайпером и оператором квадрокоптера. В ходе активных боев потерял слух, у погибшего остались жена и двое сыновей 13 и 16 лет.
Юрий Прилипко
Мэра Гостомеля на улицах города убили снайперы. Он ехал по центральной улице города, однако на встречу мужчине выехала колона техники оккупантов. Прилипко и еще двоих пассажиров расстреляли. Местные жители говорят, что он пытался помочь им — развозил хлеб, медицину и прочее.
Кирилл Бабий
Также стал жертвой российской агрессии — погиб под Мариуполем. Он окончил кафедру социологии ДНУ им. Олеся Гончара, а после этого проходил воинскую службу в зоне ООС на Донбассе, откуда и сам был родом. С начала вторжения воевал в составе 36-й бригады морпехов, погиб 23 апреля, пытаясь спасти раненого товарища. Похоронен в братской могиле под Мариуполем, но память о нем жива и будет жить.
Рафаэль Агаев
Ветеран АТО также воевал в составе морпехов и отдал свою жизнь при обороне Мариуполя. Был одним из основателей киевской сети пиццерий Pizza Veterano.
"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по-другому не мог", — написал его друг, соучредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев.
Богдан Криль
Был одним из лидеров Ультрас клуба второй лиги Украины "Карпаты", но погиб во время обороны Мариуполя. Богдан "Пират" встал в ряды защитников Украины и верил, что оккупант получит по заслугам.
В 100-й день со дня полномасштабного вторжения журналисты "Телеграфа" решили напомнить, какую цену Украина ежедневно платит из-за агрессии Кремля. Больше историй читайте здесь.