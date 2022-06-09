Мобилизация в Украине: законно ли вручение повестки в метро или в очереди на заправку

Украинцы неустанно защищают земли Родины от наступления российского врага

В Украине правительство приняло решение о продлении сроков действия общей мобилизации до 23 августа, поэтому в ряды Вооруженных сил, а также других военных формирований продолжают набирать военнообязанных украинцев. Гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинскую обязанность и защищать государство от вражеской армии, вручают повестки с призывом на службу. "Телеграф" решил разобраться, является ли законным вручение соответствующих документов в общественных местах, в том числе в очередях на АЗС и даже в метро.

Как рассказали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, согласно действующему украинскому законодательству вручение повесток происходит через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций. Форма подчинения и собственности не имеет значения.

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Могут ли вручить повестку в общественном месте?

Согласно закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации в стране, повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства военнообязанного лица, по месту его работы, на улице, в метро, на блок-постах и даже в очередях на АЗС.

В рамках украинского законодательства не запрещается вручение повесток с призывом на службу в ВСУ и другие военные формирования где-либо после того, как личность гражданина будет установлена. По повестке дня в документе должны указываться дата и время прибытия военнообязанного в территориальный центр для прохождения медицинского осмотра. В дальнейшем лицо будет направлено в воинские части на обучение.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно делать украинцам, которые хотели получить повестку, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных сил и защищать земли Родины, однако так ее и не дождались.

Также напомним, что нужно делать украинцам после того, как им вручили повестку, куда пойти и к кому обращаться.