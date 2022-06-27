"Отбор в армию ужесточился": в Раде заговорили об отмене третьей волны мобилизации

В Верховной Раде говорят, что подход к набору военных изменился

В Украине в настоящее время продолжается вторая волна мобилизации, а между тем в профильном комитете Верховной Рады утверждают, что нужды ее продолжать нет. В то же время военное положение, введенное из-за военной агрессии россии, могут продолжиться и после 23 августа.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил нардеп от "Слуги народа", глава Комитета Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич.

По его словам, на сегодня в Украине идет вторая волна мобилизации, но продолжать ее не будут. Это связано с тем, что военных в составе Вооруженных сил Украины с момента полномасштабного российского вторжения стало почти вдвое больше, а подход к набору бойцов изменился.

"Вооруженные силы увеличились в разы, пока система нормально заработала – могли быть некоторые сложности. Ситуация меняется, это видно, кого в первые дни войны брали и кого сейчас. Если в первые дни там может и количество превалировало, то сейчас более качественный подход, берут людей профессиональных и мотивированных, чтобы у них было желание служить и защищать наше государство", – сообщил Завитневич.

Относительно военного положения, нардеп отметил, что его с большой вероятностью продолжат после 23 августа.

"Чтобы оно (военное положение — ред.) закончилось, нужно победить в этой войне. Не просто закончить ее, как кто-то говорит, а победить военной победой – освободить все наши территории", – резюмировал нардеп.

Между тем сотрудники правоохранительных органов, несмотря на заявления парламентариев о более качественном подходе к отбору военных, устраивают рейды на пляжах и ночных клубах, где выписывают повестки в военкомат административным правонарушителям. За такие действия пользователи сети уже не раз критиковали копов.

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