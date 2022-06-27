"Відбір до армії став жорсткішим": в Раді заговорили про скасування третьої хвилі мобілізації

У Верховній Раді кажуть, що підхід до набору військових змінився

В Україні на цей час триває друга хвиля мобілізації, а тим часом у профільному комітеті Верховної Ради стверджують, що потреби її продовжувати немає. Водночас воєнний стан, введений через військову агресію росії, можуть продовжити й після 23 серпня.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив нардеп від "Слуги народу", голова Комітету Ради з питань національної безпеки й оборони Олександр Завітневич.

За його словами, станом на зараз в Україні йде друга хвиля мобілізації, але продовжувати її не будуть. Це пов'язано з тим, що військових у складі Збройних сил України з моменту повномасштабного російського вторгнення стало майже вдвічі більше, а підхід до набору бійців змінився.

"Збройні сили збільшилися в рази, поки система нормально запрацювала – могли бути деякі складнощі. Ситуація змінюється, це ж видно, кого в перші дні війни брали й кого зараз. Якщо в перші дні там може й кількість превалювала, то зараз більш якісний підхід, беруть людей професійних і мотивованих, щоб вони мали бажання служити і захищати нашу державу", – повідомив Завітневич.

Стосовно воєнного стану, то нардеп зазначив, що його з великою ймовірністю продовжать після 23 серпня.

"Щоб він (воєнний стан — ред.) закінчився, потрібно перемогти в цій війні. Не просто закінчити її, як хтось каже, а перемогти військовою перемогою – звільнити всі наші території", – резюмував нардеп.

Тим часом співробітники правоохоронних органів, попри заяви парламентарів про якісніший підхід до відбору військових, влаштовують рейди на пляжах та нічних клубах, де виписують повістки у військкомат адміністративним правопорушникам. За такі дії користувачі мережі вже неодноразово критикували копів.

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