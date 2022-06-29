Выезд из Украины мужчин, которые работают за границей: при каких условиях из страны не выпустят

Свободно пересечь границу сможет человек, выбывший из страны и не стоящий на военном учете

В Украине военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны, ведь со дня полномасштабного вторжения россии на территории государства официально объявили военное положение. "Телеграф" решил разобраться, какие условия для выезда, в рамках действующего законодательства, предусматриваются для граждан мужского пола, постоянно проживающих и работающих за пределами Украины.

Как сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук, категория военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающих, работающих и имеющих договорные обязательства за рубежом, определена в Украине как исключение.

В рамках действующего украинского законодательства выбытие на постоянное место жительства за границу разрешается гражданам, имеющим на руках соответствующее разрешение на пересечение границы Государственной миграционной службой Украины. Этот документ должен включать в себя и согласование военного комиссариата.

"Соответственно выбывший человек потерял связь, он не стоит на учете в том или ином военном комиссариате и не является военнообязанным, поэтому этот человек может спокойно пересечь границу", — пояснил Матвийчук.

Также он добавил, что при условии, что гражданин фактически проживал за границей, однако официально не оформил свое выбытие и не снялся с учета в военкомате, он из Украины уехать не сможет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде прокомментировали запрет на выезд мужчин из Украины, четко аргументировав такое решение правительства.

Также напомним, что выезжать за границу также могут разрешить некоторым сотрудникам IT-сферы.