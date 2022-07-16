Пенсии в Украине пересчитают, однако повезет не всем – чего ждать украинцам
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Сообщение об индексации денежных выплат провоцирует появление надежд на увеличение семейного бюджета, однако они, к сожалению, не всегда осуществляются
Несмотря на обещания правительства и сообщения о перерасчете пенсионных выплат в будущем, рассчитывать на одинаковое повышение пенсии украинцам не стоит.
Как пишет портал "На Пенсии", в рамках действующего законодательства, а именно в Законе об индексации денежных доходов населения, датированном 3 июля 1991 года, перерасчету подлежат исключительно те денежные доходы украинцев, которые были получены ими на территории Украины и не носят разового характера.
В Украине такими доходами граждан принято считать пенсии и зарплаты.
При условии, что пенсионер одновременно получает две выплаты — пенсию и зарплату, их индексация проводится в порядке очереди. В первую очередь осуществляется перерасчет заработных плат.
После того как гражданин пенсионного возраста предоставит представителям Пенсионного фонда Украины документ (справку), в котором указан размер оплаты труда, а также суммы перерасчетов (индексации).
При условии, что заработная плата пенсионера выше размера прожиточного минимума, то ее индексация осуществляется из суммы, которая равна сумме прожиточного минимума.
И здесь индексация денежного дохода в пределах прожиточного минимума будет считаться выполненной, в то же время другие доходы в таком случае (в том числе и пенсия) индексации уже не подлежат.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году пожилых жителей страны ожидает перерасчет пенсионных выплат и уже в июле минимальная пенсия украинцев увеличится до 6 тысяч гривен.