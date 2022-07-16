Пенсії в Україні перерахують, проте пощастить не всім - чого чекати українцям
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Повідомлення про індексацію грошових виплат провокує появу надій щодо збільшення родинного бюджету, проте вони, на жаль, не завжди здійснюються
Попри обіцянки уряду та повідомлення про перерахунок пенсійних виплат у майбутньому, розраховувати на однакове підвищення пенсії українцям не варто.
Як пише портал "На Пенсії", в рамках чинного законодавства, а саме у Законі щодо індексації грошових доходів населення, датованого 3 липня 1991 року, перерахунку підлягають виключно ті грошові доходи українців, котрі були отримані ними на території України і не мають разового характеру.
В Україні такими доходами громадян заведено вважати пенсії та зарплати.
При умові, що пенсіонер одночасно отримує дві виплати — пенсію та зарплату, то їх індексація проводиться у порядку черги. Насамперед здійснюється перерахунок заробітних плат.
Після того, як громадянин пенсійного віку надасть представникам Пенсійного фонду України документ (довідку), в якому вказаний розмір оплати праці, а також суми перерахунків (індексації).
При умові, що заробітна плата пенсіонера є вищою за розмір прожиткового мінімуму, то її індексація здійснюється із суми, яка рівна сумі прожитковому мінімуму.
І тут індексація грошового доходу не більше прожиткового мінімуму буде вважатися виконаною, водночас інші доходи в такому разі (зокрема пенсія) індексації вже не підлягають.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році на літніх жителів країни очікує перерахунок пенсійних виплат і вже у липні мінімальна пенсія українців збільшиться до 6 тисяч гривень.