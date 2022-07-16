Пенсії в Україні перерахують, проте пощастить не всім - чого чекати українцям

Повідомлення про індексацію грошових виплат провокує появу надій щодо збільшення родинного бюджету, проте вони, на жаль, не завжди здійснюються

Попри обіцянки уряду та повідомлення про перерахунок пенсійних виплат у майбутньому, розраховувати на однакове підвищення пенсії українцям не варто.

Як пише портал "На Пенсії", в рамках чинного законодавства, а саме у Законі щодо індексації грошових доходів населення, датованого 3 липня 1991 року, перерахунку підлягають виключно ті грошові доходи українців, котрі були отримані ними на території України і не мають разового характеру.

В Україні такими доходами громадян заведено вважати пенсії та зарплати.

При умові, що пенсіонер одночасно отримує дві виплати — пенсію та зарплату, то їх індексація проводиться у порядку черги. Насамперед здійснюється перерахунок заробітних плат.

Читайте також: Категорія Гроші Пенсії в Україні перерахують ще тричі: коли чекати на підвищення виплат До кінця 2022 року середня пенсія має перевищувати фактичний прожитковий мінімум на 15%

Після того, як громадянин пенсійного віку надасть представникам Пенсійного фонду України документ (довідку), в якому вказаний розмір оплати праці, а також суми перерахунків (індексації).

При умові, що заробітна плата пенсіонера є вищою за розмір прожиткового мінімуму, то її індексація здійснюється із суми, яка рівна сумі прожитковому мінімуму.

І тут індексація грошового доходу не більше прожиткового мінімуму буде вважатися виконаною, водночас інші доходи в такому разі (зокрема пенсія) індексації вже не підлягають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році на літніх жителів країни очікує перерахунок пенсійних виплат і вже у липні мінімальна пенсія українців збільшиться до 6 тисяч гривень.