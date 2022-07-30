Запрет Нацбанка на валютные табло вызвал бурную реакцию в виде мемов: лучшее из сети

Пользователи сражались в остроумии

Украинцы ко многим ситуациям походят с юмором и запрет Национального банка Украины для обменок и почтовых операторов вывешивать табло с курсом валюты не обошла волна шуток.

"Телеграф" собрал подборку забавных шуток про сокрытие валютных табло. В них использованы отсылки к популряным мемам, сериалам и войне с россией.

Социальные сети часто отмечают надписью "sensitive content" сцены насилия и жестокости. Пользователи пошутили, что теперь так можно скрывать и вывески на обменках.

Популярный ответ интернет продавцов, которые не хотят "светить" цену также нашел отражение в народном творчестве.

Явление из СССР — фарцовщики, также не обошлось без внимания публики. Из-под полы предложили демонстрировать стоимость валюты.

Предположили и то, кто больше всего проиграет от решения Нацбанка.

Популярной темой для коллажей про отмену валютных табло в некоторых местах стал сериал от Netflix "Не смотри вверх". Комедия нашла свое продолжение в украинских реалиях.

Напомним, Нацбанк такое решение принял, чтобы избежать спекуляций. Тем временем стоимость наличного доллара неуклонно ползет вверх и эксперты считают, что это не предел.