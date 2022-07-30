Заборона Нацбанку на валютні табло викликала бурхливу реакцію у вигляді мемів: найкраще з мережі

Користувачі змагалися в дотепності

Українці до багатьох ситуацій ставляться з гумором і заборона Національного банку України для обмінок та поштових операторів вивішувати табло з курсом валюти не оминула хвиля жартів.

"Телеграф" зібрав збірку кумедних жартів для приховування грошових табло. У них використані відсилки до популярних мем, серіалів і війни з росією.

Соціальні мережі часто відзначають написом "sensitive content" сцени насильства та жорстокості. Користувачі пожартували, що тепер так можна приховувати вивіски на обмінках.

Популярна відповідь інтернет продавців, які не хочуть "світити" ціну, також наклала відбиток на народну творчість

Явище з СРСР — фарцівники, також не лишилося поза увагою публіки. З-під поли запропонували демонструвати вартість валюти.

Припустили і те, хто найбільше програє від рішення Нацбанку.

Популярною темою для колажів про заборону валютних табло в деяких місцях став серіал від Netflix "Не дивись вгору". Комедія знайшла своє продовження в українських реаліях.

Нагадаємо, Нацбанк таке рішення ухвалив, щоб уникнути спекуляцій. Тим часом вартість готівкового долара неухильно повзе вгору, і експерти вважають, що це не межа.