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Заборона Нацбанку на валютні табло викликала бурхливу реакцію у вигляді мемів: найкраще з мережі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Тема знайшла відгук у гумористів Новина оновлена 30 липня 2022, 08:13
Тема знайшла відгук у гумористів

Користувачі змагалися в дотепності

Українці до багатьох ситуацій ставляться з гумором і заборона Національного банку України для обмінок та поштових операторів вивішувати табло з курсом валюти не оминула хвиля жартів.

"Телеграф" зібрав збірку кумедних жартів для приховування грошових табло. У них використані відсилки до популярних мем, серіалів і війни з росією.

Соціальні мережі часто відзначають написом "sensitive content" сцени насильства та жорстокості. Користувачі пожартували, що тепер так можна приховувати вивіски на обмінках.

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Жарти про курс валют

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Жарти про долари

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Табло для обмінників скасували
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Популярною темою для колажів про заборону валютних табло в деяких місцях став серіал від Netflix "Не дивись вгору". Комедія знайшла своє продовження в українських реаліях.

Не дивіться на курс
Жарти про курс долара та валюти

Нагадаємо, Нацбанк таке рішення ухвалив, щоб уникнути спекуляцій. Тим часом вартість готівкового долара неухильно повзе вгору, і експерти вважають, що це не межа.

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#Долар #Нацбанк #Валюта