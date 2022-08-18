Школьная программа в Украине изменится: что добавляется из-за войны

Восемь предметов были частично обновлены для нового учебного года

Из-за кровавой военной агрессии россии в Украине решили обновить учебную программу на учебный год 2022-2023. Теперь на школьных уроках истории дети будут изучать российско-украинскую войну, предмет "правоведение" пополнится международным гуманитарным правом, а в основы здоровья прибавят к медицинской помощи.

Об этом Министерство образования сообщило на своем официальном сайте. Согласно информации ведомства, для учащихся 5-11 классов будет обновлена программа по восьми предметам. В их список внесли:

историю Украины и всемирную историю,

защита Украины,

основы здоровья,

правоведение,

гражданское образование,

географию

зарубежную литературу.

Учебную программу по истории планируют расширить во времени, чтобы добавить в нее украинские движения сопротивления XX века. Кроме того, школьникам будут рассказывать о российско-украинской войне. Эта тема будет четко рассматривать такие понятия как "русский мир", "рашизм", "политика русского", "коллаборационизм" и т.д.

Защита Украины теперь будет включать в себя сведения о Вооруженных украинских силах и принципах ведения войны.

Учебный курс по основам здоровья расширился следующими темами:

виды сигналов тревоги;

первые действия при обстреле;

как сделать укрытие, чтобы оно было надежным;

обращение с взрывоопасными предметами;

как побороть панику;

как оказать первую помощь и т.п.

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К учебной программе по географии Минобразования добавили ранее отдельно не выделявшуюся тему — "Ознакомление с Республикой Корея".

Что касается содержания программы по основам правоведения, то на этом предмете школьники будут изучать права человека, связанные рсийско-украинской войной, а также международное гумправо.

В то же время, зарубежную литературу существенно "обрезали". Теперь ученики не будут знакомиться с подавляющим большинством русских и белорусских писателей. В то же время будут изучать произведения Жана де Лафонтена, А. Генри, Анны Гавальды, Ульфа Старка, Джона Бойна и других.

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