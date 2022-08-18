Укр

Школьная программа в Украине изменится: что добавляется из-за войны

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
84
Минобразования изменило школьную программу Новость обновлена 18 августа 2022, 12:15
Минобразования изменило школьную программу

Восемь предметов были частично обновлены для нового учебного года

Из-за кровавой военной агрессии россии в Украине решили обновить учебную программу на учебный год 2022-2023. Теперь на школьных уроках истории дети будут изучать российско-украинскую войну, предмет "правоведение" пополнится международным гуманитарным правом, а в основы здоровья прибавят к медицинской помощи.

Об этом Министерство образования сообщило на своем официальном сайте. Согласно информации ведомства, для учащихся 5-11 классов будет обновлена программа по восьми предметам. В их список внесли:

  • историю Украины и всемирную историю,
  • защита Украины,
  • основы здоровья,
  • правоведение,
  • гражданское образование,
  • географию
  • зарубежную литературу.

Учебную программу по истории планируют расширить во времени, чтобы добавить в нее украинские движения сопротивления XX века. Кроме того, школьникам будут рассказывать о российско-украинской войне. Эта тема будет четко рассматривать такие понятия как "русский мир", "рашизм", "политика русского", "коллаборационизм" и т.д.

Защита Украины теперь будет включать в себя сведения о Вооруженных украинских силах и принципах ведения войны.

Учебный курс по основам здоровья расширился следующими темами:

  • виды сигналов тревоги;
  • первые действия при обстреле;
  • как сделать укрытие, чтобы оно было надежным;
  • обращение с взрывоопасными предметами;
  • как побороть панику;
  • как оказать первую помощь и т.п.

К учебной программе по географии Минобразования добавили ранее отдельно не выделявшуюся тему — "Ознакомление с Республикой Корея".

Что касается содержания программы по основам правоведения, то на этом предмете школьники будут изучать права человека, связанные рсийско-украинской войной, а также международное гумправо.

В то же время, зарубежную литературу существенно "обрезали". Теперь ученики не будут знакомиться с подавляющим большинством русских и белорусских писателей. В то же время будут изучать произведения Жана де Лафонтена, А. Генри, Анны Гавальды, Ульфа Старка, Джона Бойна и других.

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с первым заместителем министры образования и науки Андреем Витренко, подробно ответившим на все важные вопросы, касающиеся образовательного процесса в условиях войны: "Рекомендуем учебным заведениям начинать смешанную форму обучения из-за угрозы безопасности — первый заместитель министра образования"

Теги:
#Украина #Образование #Школьная программа #Навчання