Школьная программа в Украине изменится: что добавляется из-за войны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 84
Восемь предметов были частично обновлены для нового учебного года
Из-за кровавой военной агрессии россии в Украине решили обновить учебную программу на учебный год 2022-2023. Теперь на школьных уроках истории дети будут изучать российско-украинскую войну, предмет "правоведение" пополнится международным гуманитарным правом, а в основы здоровья прибавят к медицинской помощи.
Об этом Министерство образования сообщило на своем официальном сайте. Согласно информации ведомства, для учащихся 5-11 классов будет обновлена программа по восьми предметам. В их список внесли:
- историю Украины и всемирную историю,
- защита Украины,
- основы здоровья,
- правоведение,
- гражданское образование,
- географию
- зарубежную литературу.
Учебную программу по истории планируют расширить во времени, чтобы добавить в нее украинские движения сопротивления XX века. Кроме того, школьникам будут рассказывать о российско-украинской войне. Эта тема будет четко рассматривать такие понятия как "русский мир", "рашизм", "политика русского", "коллаборационизм" и т.д.
Защита Украины теперь будет включать в себя сведения о Вооруженных украинских силах и принципах ведения войны.
Учебный курс по основам здоровья расширился следующими темами:
- виды сигналов тревоги;
- первые действия при обстреле;
- как сделать укрытие, чтобы оно было надежным;
- обращение с взрывоопасными предметами;
- как побороть панику;
- как оказать первую помощь и т.п.
К учебной программе по географии Минобразования добавили ранее отдельно не выделявшуюся тему — "Ознакомление с Республикой Корея".
Что касается содержания программы по основам правоведения, то на этом предмете школьники будут изучать права человека, связанные рсийско-украинской войной, а также международное гумправо.
В то же время, зарубежную литературу существенно "обрезали". Теперь ученики не будут знакомиться с подавляющим большинством русских и белорусских писателей. В то же время будут изучать произведения Жана де Лафонтена, А. Генри, Анны Гавальды, Ульфа Старка, Джона Бойна и других.
Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с первым заместителем министры образования и науки Андреем Витренко, подробно ответившим на все важные вопросы, касающиеся образовательного процесса в условиях войны: "Рекомендуем учебным заведениям начинать смешанную форму обучения из-за угрозы безопасности — первый заместитель министра образования"