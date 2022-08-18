Шкільна програма в Україні зміниться: що додається через війну

Вісім предметів були частково оновлені для нового навчального року

Через криваву військову агресію росії в Україні вирішили оновити навчальну програму на навчальний рік 2022-2023. Відтепер на шкільних уроках історії діти вивчатимуть російсько-українську війну, предмет "правознавство" поповниться міжнародним гуманітарним правом, а в основи здоров’я додадуть домедичну допомогу.

Про це Міністерство освіти повідомило на своєму офіційному сайті. Згідно з інформацією відомства, для учнів 5-11 класів буде оновлена програма з восьми предметів. До їх списку внесли:

історію України та всесвітню історію,

захист України,

основи здоровʼя,

правознавство,

громадянську освіту,

географію

зарубіжну літературу.

Навчальну програму з історії планують розширити в часі, аби додати до неї українські рухи опору XX століття. Крім того, школярам розповідатимуть, про російсько-українську війну. Ця тема буде чітко розглядати такі поняття як "русскій мір", "рашизм", "політика російщення", "колабораціонізм" тощо.

Захист України відтепер включатиме в себе відомості про Збройні українські сили та принципи ведення війні.

Навчальний курс з основ здоров’я розширився такими темами:

види сигналів тривоги;

перші дії під час обстрілу;

як зробити укриття, аби воно було надійним;

поводження з вибухонебезпечними предметами;

як побороти паніку;

як надати першу допомогу тощо.

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До навчальної програми з географії Міносвіти додали тему, яка раніше окремо не виділялася - "Ознайомлення з Республікою Корея".

Що стосується змісту програми з основ правознавства, то на цьому предметі школярі вивчатимуть права людини, пов'язані російсько-українською війною, а також міжнародне гумправо.

Водночас зарубіжну літературу суттєво "обрізали". Тепер учні не знайомитимуться з переважною більшістю російських та білоруських письменників. Натомість вивчатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна та інших.

Раніше "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з першим заступником міністри освіти та науки Андрієм Вітренком, який детально відповів на всі важливі питання, які стосуються освітнього процесу в умовах війни: "Рекомендуємо навчальним закладам починати змішану форму навчання через загрозу безпеці – перший заступник міністра освіти"