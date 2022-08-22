"Украшения" лишние: почему не стоит вешать много брелоков на ключи от машины

Кто-то ради воображаемой эстетики, а кто-то для того, чтобы связка ключей была тяжелее, что поможет их не потерять, отягощают ключи для зажигания брелоками и другими предметами

Тематических разновидностей брелоков для связки ключей существует очень многое. Водители любят украшать ключи от машины декорациями в виде уменьшенной копии машины, номерных знаков или значками различных марок машин. Однако опытные автолюбители отмечают, что это очень опасная привычка, которая может не лучшим образом сказаться на вашем четырехколесном друге.

Как пишет издание Sante Plusmag, некоторые водители вешают на ключи от машины не только много брелоков, но даже ключи от квартиры и многое другое. Делать это не советуют, ведь лишний вес может очень негативно повлиять на контакты вашего автомобиля.

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Скажите брелокам "нет" — почему

Дополнительные брелоки, ключи и другие подвески из-за лишнего веса могут повредить контактные элементы автомобиля. Эксперты отмечают, что это именно тот элемент машины, который принимает ключ зажигания авто.

При условии, что вы являетесь любителем большого количества "погремушек" на ключах, помните, что из-за таких своих предпочтений вы можете повредить хрупкие внутренние компоненты цилиндра зажигания. Эта важная составляющая вашего автомобиля не рассчитана на лишний вес, поэтому если у вас большой тяжелый брелок или другие предметы, которые висят на ключах, то они с каждым вашим движением медленно, однако уверенно будут повреждать внутренние элементы, а они крайне хрупкие.

Как следствие, большая связка ключей со временем расшатывает замок зажигания. Дополнительную нагрузку при постоянном использовании разболтает узел, который не рассчитан на лишний вес. В дальнейшем замок может давать сбои. К примеру, перестанет "отдавать" ключ и вам придется по нескольку раз повторять процедуру по его вытягиванию. После этого могут возникнуть появления с запуском двигателя: он будет издавать протяжный неприятный звук, после чего может сломаться стартер.

Кроме того, опытные водители уверяют, что ключ в зажигании не должен быть отягощен лишним весом, а также разными лентами и веревочками, способными в момент управления машиной просто зацепиться за что-то и провернуть замок.

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