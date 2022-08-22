"Прикраси" зайві: чому не варто вішати багато брелоків на ключі від машини

Хтось заради уявної естетики, а хтось для того, аби зв'язка ключів була важчою, що допоможе їх не загубити, обтяжують ключ для запалення брелоками та іншими предметами

Тематичних різновидів брелоків для зв'язки ключів існує дуже багато. Водії люблять прикрашати ключі від машини "декораціями" у вигляді зменшеної копії машини, номерних знаків або значками різних марок машин. Проте досвідчені автолюбителі зазначають, що це вкрай небезпечна звичка, котра може не кращим чином позначитися на вашому чотириколісному другові.

Як пише видання Sante Plusmag, деякі водії вішають на ключі від машини не тільки багато брелоків, а й навіть ключі від квартири та багато іншого. Робити цього не радять, адже зайва вага може дуже негативно вплинути на контакти вашого автомобіля.

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Скажіть брелокам "ні" — чому

Додаткові брелоки, ключі та інші підвіски через зайву вагу можуть пошкодити контактні елементи автомобіля. Експерти зазначають, що це саме той елемент, машини, який приймає ключ запалювання авто.

При умові, що ви є любителем великої кількості "брязкалок" на ключах, пам'ятайте, що через такі свої вподобання ви можете пошкодити тендітні внутрішні компоненти циліндра запалювання. Ця важлива складова вашого автомобіля не розрахована на зайву вагу, тож якщо ви маєте великий важкий брелок, або інші предмети, які висять на ключах, то вони з кожним вашим рухом повільно, проте впевнено пошкоджуватимуть внутрішні елементи, які є вкрай крихкими.

Як наслідок велика зв'язка ключів з часом розхитає замок запалювання. Додаткове навантаження при постійному використанні розбовтає вузол, який не розраховані на зайву вагу. В подальшому замок може давати збої. До прикладу, перестане "віддавати" ключ і вам доведеться по кілька разів повторювати процедуру по його витягуванню. Після можуть виникнути появи із запуском двигуна: він видаватиме протяжний неприємний звук, після чого може зламатися стартер.

Крім того, досвідчені водії запевняють, що ключ в запалюванні не повинен бути обтяженим зайвою вагою, а також різними стрічками і мотузочками, здатними в момент управління машиною просто зачепитися за щось і провернути замок.

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