Пограничники объяснили правила оформления документов для выезда

В условиях войны и внедренного в Украине военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые на систематической основе проживают за границей, имеют право на выезд за пределы Украины, но при одном условии.

Как пишет издание VisitUkraine.today, работники пограничной службы будут выпускать эту категорию мужчин за пределы страны исключительно при условии правильного оформления документов.

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Штамп в паспорте

Граждане Украины мужского пола, которые постоянно живут за границей, имеют право на выезд за пределы страны даже в условиях военного положения.

Как объясняют в Государственной пограничной службе Украины, мужчины из этой категории в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь право на пересечение украинской границы, если в их паспорте будет отмечена специальная отметка в виде штампа.

Что за отметки:

Запись миграционной службы в паспорте с текстом "Постоянное проживание в ____"/печать "Оформлен выезд на постоянное проживание" (название страны и дата).

Запись дипломатического учреждения Украины в паспорте "Постоянное проживание в ____"/"Принят на консульский учет" или справка о пребывании на консульском учете, которую можно получить с использованием средств ведомственной информационной системы МИД.

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Как происходит процедура

Гражданин Украины, который выехал за границу, после чего связь с ним представители военного комиссариата потеряли и он не является военнообязанным лицом, может оставить страну без каких-либо "заморочек".

При условии, что человек фактически проживал за пределами Украины, однако не подтвердил свой выезд по официальной процедуре, а также не снялся с учета в военкомате, не имеет права на пересечение украинской границы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 сентября несколько категорий военнообязанных мужчин будут иметь право на выезд за пределы страны — кто будет иметь право уехать и какие условия пересечения границы.

Также напомним, в Кабмине обещают новую услугу для мужчин, планирующих выезд за пределы Украины.