Прикордонники пояснили правила оформлення документів для виїзду

В умовах війни та впровадженого в Україні воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які на систематичній основі проживають за кордоном мають право на виїзд за межі України, але за однієї умови.

Як пише видання VisitUkraine.today, працівники прикордонної служби випускатимуть цю категорію чоловіків за межі країни виключно при умові правильного оформлення документів.

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Штамп у паспорті

Громадяни України чоловічої статі, які постійно живуть за кордоном мають право на виїзд за межі країни навіть в умовах воєнного стану.

Як пояснюють у Державній прикордонній службі України, чоловіки із цієї категорії віком від 18 до 60 років матимуть право на перетин українського кордону, якщо у їх паспорті буде позначена спеціальна відмітка у вигляді штампа.

Що за відмітки:

Запис міграційної служби у паспорті з текстом "Постійне проживання в ____"/печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання" (назва країни та дата).

Запис дипломатичної установи України у паспорті "Постійне проживання в ____"/"Прийнятий на консульський облік" або довідка про перебування на консульському обліку, яку можна отримати з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС".

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Як відбувається процедура

Громадянин України, який виїхав за кордон, після чого зв’язок із ним представники військового комісаріату втратили і він не є військовозобов’язаною особою, може залишити країну без жодних "заморочок".

При умові, що людина фактично проживала за межами України, проте не підтвердила своє вибуття згідно з офіційною процедурою, а також не знялася з обліку у військкоматі, не має право на вибуття з України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 вересня кілька категорій військовозобов'язаних чоловіків матимуть право на виїзд за межі країни — хто саме матиме право виїхати та які умови перетину кордону.

Також нагадаємо, у Кабміні обіцяють нову послугу для чоловіків, які планують виїзд за межі України.