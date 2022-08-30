Виїзд українців за кордон: у Кабміні скоро обіцяють нову послугу

Для запуску оформлення через "Дію" дозволу на виїзд дитини бракує тільки рішення Ради

Послуга безкоштовного оформлення дозволу на виїзд з дитиною за кордон через сервіс "Дія", раніше анонсована урядом, готова на 90%. Останній крок до її запровадження – це ухвалення Верховною Радою необхідного законопроекту. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, парламент має отримати документ на друге читання на початку вересня. Таку заяву Федоров зробив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає видання Gazeta.ua.

"Ми працюємо з депутатами, показуємо їм, як це все буде працювати, наскільки це зручно. Це буде безкоштовна послуга, тоді як зараз за відповідну довідку від нотаріуса треба заплатити від 100 до 3000 грн", – сказав Федоров.

Він також розповів, на якому етапі перебуває робота над послугою розмитнення авто через "Дію". За його словами, вона теж технічно майже готова і залишається дочекатись рішення парламенту.

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Як повідомляв "Телеграф", з 1 вересня в "Дії" має запрацювати послуга "єВідрядження", яка дасть можливість короткострокового виїзду чоловікам, які їдуть за кордон по роботі. Але її вже розкритикували за нереалістичність певних умов, тож у Верховній Раді не виключають, що незабаром їх переглянуть.