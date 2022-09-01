Надо потерпеть 2-3 недели: ироничные мемы и шутки о 1 сентября

День знаний, который, несмотря на войну, Украина отмечает 1 сентября, такой праздник, когда без иронии не обойтись

Нынешнее 1 сентября в Украине очень особенное. Потому что военное. Линеек нет, детям вместо цветов вручают памятки, как собрать на уроки тревожный рюкзачок, некоторые вынуждены идти в школу вдали от оккупированного родного города или села. Но чувство юмора у украинцев никуда не исчезло, поэтому сеть продолжает потешаться над праздником знаний, который каждый, кто прошел через школу, вспоминает со смешанными чувствами.

Несмотря на то, что в этом учебном году многие дети из соображений безопасности будут заниматься онлайн (в частности, это касается прифронтовых территорий), многим родителям приятно вспомнить это ощущение, когда ты знаешь – ребенок полдня будет при деле и при этом не на тебе.

Хотя некоторые не очень радуются тому, что в родительском чате после каникул снова начинается привычная активность. А ведь есть еще родительское собрание. И домашние задания. Ой, все!

Но мечта у всех школьников независимо от формы обучения все равно будет одна и та же. И мы все прекрасно помним, какая.

Как писал "Телеграф", 1 сентября в семье, где есть школьники — отличный повод поздравить классного руководителя. Большой выбор открыток и картинок ко Дню знаний можно найти здесь. А для тех, чей день сегодня никак не связан со школой, мы собрали большую коллекцию шуток о первом дне осени.