Треба потерпіти 2-3 тижні: іронічні меми та жарти про 1 вересня

День знань, який попри війну Україна відзначає 1 вересня, таке свято, коли без іронії не обійтись

Цьогорічне 1 вересня в Україні дуже особливе. Бо воєнне. Лінійок нема, дітям замість квітів вручають пам’ятки, як зібрати на уроки тривожний рюкзачок, дехто вимушений іти до школи далеко від окупованого рідного міста чи села. Але почуття гумору в українців нікуди не зникло, тож мережа продовжує потішатись зі свята знань, яке кожний, хто пройшов через школу, згадує зі змішаними почуттями.

Попри те, що цього навчального року чимало дітей з міркувань безпеки будуть займатись онлайн (зокрема це стосується прифронтових територій), багатьом батькам приємно згадати це відчуття, коли ти знаєш – дитина півдня буде при ділі і при цьому не на тобі.

Хоча дехто не надто радіє тому, що у батьківському чаті після канікул знову починається звична активність. А є ж іще батьківські збори. І домашні завдання. Ой, все!

Але мрія у всіх школярів незалежно від форми навчання усе одно буде одна і та ж. І ми всі прекрасно пам'ятаємо, яка.

Як писав "Телеграф", 1 вересня в родині, де є школярі – чудовий привід привітати класного керівника. Великий вибір листівок і картинок до Дня знань можна знайти отут. А для тих, чий день сьогодні жодним чином не пов'язаний зі школою, ми зібрали велику колекцію жартів про перший день осені.