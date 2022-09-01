Перше вересня — залишилося 273 дні до початку літа! Актуальні жарти про осінь
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Сідайте, щоб не впасти від сміху, і читайте веселі жарти не лише про День знань 1 вересня.
"Телеграф" підготував для читачів свіжу порцію смішних анекдотів про закінчення літніх днів та початок осені для підняття настрою.
Осінь – це добре. В’язаний светр завжди приховає жир. Не те що зрадник-купальник. Восени і жирним можна бути щасливим.
Плани на осінь:
1. Захопитися золотом та багрянцем лісів
2. Набирати повні козуби грибів
3. Махати вслід зграям перелітних птахів
4. Допомагати білочкам збирати горішки на зиму
5. Закопувати в листя всіх, хто ниє про осінню депресію
Дзвінок на радіостанцію:
- У моєї тещі у вересні день народження, їй виповнюється 85 років, має 4-кімнатну квартиру. Передайте, будь ласка, їй пісню "Остання осінь"
- Чай — єдиний, хто тебе зігріватиме цієї осені.
- А я так сподівався на ТЕЦ...
Ось і знову прийшла та пора року, коли шапка вирішуватиме, яка в тебе буде зачіска.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.