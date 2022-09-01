Перше вересня — залишилося 273 дні до початку літа! Актуальні жарти про осінь

Смішні жарти про початок осені, які змусять вас сміятися до сліз

Сідайте, щоб не впасти від сміху, і читайте веселі жарти не лише про День знань 1 вересня.

"Телеграф" підготував для читачів свіжу порцію смішних анекдотів про закінчення літніх днів та початок осені для підняття настрою.

Осінь – це добре. В’язаний светр завжди приховає жир. Не те що зрадник-купальник. Восени і жирним можна бути щасливим.

Плани на осінь: 1. Захопитися золотом та багрянцем лісів 2. Набирати повні козуби грибів 3. Махати вслід зграям перелітних птахів 4. Допомагати білочкам збирати горішки на зиму 5. Закопувати в листя всіх, хто ниє про осінню депресію

Дзвінок на радіостанцію: - У моєї тещі у вересні день народження, їй виповнюється 85 років, має 4-кімнатну квартиру. Передайте, будь ласка, їй пісню "Остання осінь"

- Чай — єдиний, хто тебе зігріватиме цієї осені. - А я так сподівався на ТЕЦ...

Ось і знову прийшла та пора року, коли шапка вирішуватиме, яка в тебе буде зачіска.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.