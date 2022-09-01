В школу во время войны: что ребенку нужно иметь в тревожном рюкзаке

Обязательным пунктом является "информационная карта" с указанием личных данных ребенка и его родителей

В четверг, 1 сентября, в Украине официально стартовал учебный год для школьников и студентов. Многие образовательные заведения из-за войны будут работать в дистанционном или смешанном режиме, однако часть школ все же откроет свои двери для очной встречи с учениками. Для детей, которым придется ходить на занятия, а не получать знания онлайн, обязательным является наличие второго — тревожного — рюкзака с необходимыми вещами на экстренный случай.

О том, что должно входить в его наполнение, напомнили представители пресс-службы Патрульной полиции Украины. Прежде всего стоит помнить, что часть вещей, при наличии разрешения школы, можно спокойно хранить в самом учебном заведении — для большего удобства.

Главным требованием по наполнению такого рюкзака является наличие "информационной карты", в которой будут указаны полные имена ребенка и его родителей, контактные данные мамы и отца (или других ближайших родственников), включая адреса и телефоны. Также в эти данные нужно внести отметки насчет имеющихся заболеваний (хронические, аллергии и т.п.). При желании в карту можно вложить и семейное фото.

Родителям в школах предлагают такой перечень

В целом же перечень вещей необходимого багажа весьма стандартный. Убедитесь, что у вашего школьника (школьницы) с собой будут бутылка чистой воды, энергетические батончики (не шоколадные) и питательные снеки, любимая игрушка или вещь, комплект сменного белья и одежды. Также можно предоставить ребенку телефон, к которому приложить зарядное устройство и павербанк. Однако последний пункт является не обязательным для выполнения — все зависит от финансовых возможностей семьи.

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Остальные потребности учеников должны обеспечить сами учебные заведения. Это и нормальная еда с водой, предметы гигиены, одеяла и прочее.

Важно: не переусердствуйте, собирая тревожный рюкзак ребенку. Помните, что он должен быть вполне подъемным и быстро транспортабельным.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто в Украине отвечает за организацию дистанционного процесса обучения и как он будет проходить.