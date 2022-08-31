Обучение в условиях войны: кто должен организовывать "дистанционку" и будет ли польза от такого образования

Школа должна организовать дистанционное обучение для детей, а родители помогать в этом

Война в Украине внесла ряд корректив в образовательный процесс 2022-2023 года, поэтому форму обучения для школьников будут выбирать именно родители, однако организацией очного или дистанционного обучения будет заниматься персонал учреждений, в частности, директора школ.

Об этом в эфире для ТСН рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, отметив, что на сегодняшний день украинские учебные заведения полностью готовы к дистанционному обучению детей "на уровне программного обеспечения".

"Школа должна организовать дистанционное обучение для детей, и дети имеют право выбора, точнее – их родители в этом возрасте. И школа должна это обеспечить", – объяснил он.

По словам омбудсмена, он четко отдает себе отчет, какое бремя в этом году возложено на директоров учебных заведений, ведь в одной школе может быть разное количество тех, кто хочет получать знания оффлайн и онлайн. Однако позиция Минобразования состоит в том, что в любом учреждении школьники имели право получать надлежащий уровень знаний, независимо от выбранной формы обучения.

Горбачев добавил, что школы должны создать все условия как для "дистанционки", так и для оффлайн обучения. Первые недели будут показательны. Именно благодаря им в Минобразования будет возможность быстро отреагировать и внести изменения в действующее законодательство, чтобы дети получали качественное образование, несмотря на сложившуюся в стране крайне тяжелую ситуацию.

Что касается качества образования на "дистанционки", то омбудсмен опасений родителей и пессимизма по поводу неготовности предоставить необходимый уровень знаний на этой форме получения образования не разделяет.

"У нас есть отличная платформа "Украинская школа онлайн". У нас есть достаточно продвинутые и развернутые платформы Microsoft, Google. Их можно использовать. Проблема состоит прежде всего в том, что нужно иметь достаточное количество обученных учителей, и мы это делаем", — добавил Горбачев.

В заключение он подытожил, что именно директора учебных заведений в Украине являются ключевыми людьми в организации обучения на "дистанционке".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Минздраве обратились к родителям и учителям и предоставили им важные советы, учитывая, что образовательный процесс будет проходить в этом году в условиях войны в стране.

Также напомним, что в МВД рассказали, что учащиеся школ должны знать о воздушной тревоге перед началом учебного года в Украине.