Готовим детей к школе: в МВД рассказали, что должны знать школьники о воздушной тревоге

Родителям следует напомнить детям простую последовательность действий

До начала нового учебного года осталось менее недели, а это значит, что родителям следует еще раз напомнить детям правила поведения во время сигнала "Воздушная тревога". Для этого Министерство внутренних дел разработало "Азбуку по безопасности", содержащую советы, которые помогут детям и учителям сохранить здоровье и жизнь.

Как действовать школьникам в случае сигнала "Воздушная тревога"

Прежде всего, ребенок школьного возраста должен осознать, что воздушная тревога — это сигнал, говорящий об угрозе ракетного удара с воздуха. Игнорировать его нельзя, ведь на кону стоит жизнь. В таких случаях простое правило — перейти в укрытие, может сохранить здоровье.

Кроме этого, объясните ребенку, как действовать, когда он слышит сигнал тревоги в разных местах:

В учебном заведении — следует четко следовать указаниям учителей, быстро и без паники перейти в укрытие. А после команды "Отбой воздушной тревоги" вместе с учителем можно выйти из укрытия и возвращаться в класс.

— следует четко следовать указаниям учителей, быстро и без паники перейти в укрытие. А после команды "Отбой воздушной тревоги" вместе с учителем можно выйти из укрытия и возвращаться в класс. Когда ребенок дома — закрыть окна, выключить все электрические и нагревательные приборы, выключить свет, взять с собой необходимые вещи, предупредить соседей и одиноких людей, после этого вместе со взрослыми идти к ближайшему укрытию.

— закрыть окна, выключить все электрические и нагревательные приборы, выключить свет, взять с собой необходимые вещи, предупредить соседей и одиноких людей, после этого вместе со взрослыми идти к ближайшему укрытию. На улице — сразу направляться в ближайшее укрытие, если указателей укрытия нет — спросить и взрослых. Если рядом вообще нет укрытий, но есть лесополоса, то можно двигаться в ее направлении и прятаться там (деревья забирают на себя разлет осколков).

— сразу направляться в ближайшее укрытие, если указателей укрытия нет — спросить и взрослых. Если рядом вообще нет укрытий, но есть лесополоса, то можно двигаться в ее направлении и прятаться там (деревья забирают на себя разлет осколков). В общественном месте — внимательно слушать сообщения администрации, следовать ее инструкциям и двигаться в объявленные укрытия. Важно при эвакуации не пользоваться лифтами и следовать четко определенными маршрутами.

В МВД добавили, что ребенок также должен знать, что в случае отсутствия рядом укрытия – от потенциальной опасности может спасти правило "двух стен". То есть ребенку нужно найти в помещении такое место, которое от места потенциального попадания снаряда будет отделено двумя стенами.

Ранее "Телеграф" сообщал, чему еще нужно научить ребенка прежде чем отпускать в школу во время войны.