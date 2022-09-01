Первое сентября — осталось 273 дня до начала лета! Актуальные шутки об осени

Уморительные шутки о начале осени, которые заставят вас смеяться до слез

Садитесь, чтобы не упасть от смеха, и читайте веселые шутки не только о Дне знаний 1 сентября.

"Телеграф" подготовил для читателей свежую порцию смешных анекдотов об окончании летних деньков и начале осени для поднятия настроения.

Осень — это хорошо. Вязаный свитер всегда скроет жир. Не то, что предатель-купальник. Осенью и жирным можно быть счастливым.

Планы на осень: 1. Восторгаться золотом и багрянцем лесов 2. Набирать полные лукошки грибов 3. Махать вслед стаям перелетных птиц 4. Помогать белочкам собирать орешки на зиму 5. Закапывать в листья всех, кто ноет об осенней депрессии

Звонок на радиостанцию: - У моей тещи в сентябре день рождения, ей исполняется 85 лет, у нее 4‑комнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей песню "Последняя осень"

— Чай — единственный, кто тебя будет согревать этой осенью. — А я так надеялся на ТЭЦ…

Вот и снова пришло то время года, когда шапка будет решать, какая у тебя будет причёска.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про деньги.