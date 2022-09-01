Первое сентября — осталось 273 дня до начала лета! Актуальные шутки об осени
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 134
Садитесь, чтобы не упасть от смеха, и читайте веселые шутки не только о Дне знаний 1 сентября.
"Телеграф" подготовил для читателей свежую порцию смешных анекдотов об окончании летних деньков и начале осени для поднятия настроения.
Осень — это хорошо. Вязаный свитер всегда скроет жир. Не то, что предатель-купальник. Осенью и жирным можно быть счастливым.
Планы на осень:
1. Восторгаться золотом и багрянцем лесов
2. Набирать полные лукошки грибов
3. Махать вслед стаям перелетных птиц
4. Помогать белочкам собирать орешки на зиму
5. Закапывать в листья всех, кто ноет об осенней депрессии
Звонок на радиостанцию:
- У моей тещи в сентябре день рождения, ей исполняется 85 лет, у нее 4‑комнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей песню "Последняя осень"
— Чай — единственный, кто тебя будет согревать этой осенью.
— А я так надеялся на ТЭЦ…
Вот и снова пришло то время года, когда шапка будет решать, какая у тебя будет причёска.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про деньги.