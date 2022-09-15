Хватит ли Украине угля и газа, чтобы пережить зиму — четкий ответ "Укрэнерго"

Запасов хватит для того, чтобы успешно пройти осенне-зимний период

Украинцам не стоит переживать из-за вероятной нехватки угля, который используется для отопления, ведь у государства есть запасы и возможность их пополнять. Что касается газа, то риски, которых не хватит на зимний период, действительно есть, однако уполномоченные органы пытаются предусмотреть все вероятные неблагоприятные сценарии и уверяют, что энергосистема полностью подготовлена, поэтому способна пройти следующий отопительный сезон.

Соответствующую информацию в четверг, 15 сентября, во время своего интервью в программе "Орестократия" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отвечая на вопросы журналиста, какой для украинцев будет зима 2022-2023 годов в условиях войны.

"Уголь есть. Мы имеем собственную добычу угля в Украине. Павлоград и государственные шахты, государственные угледобывающие предприятия. И поскольку у нас в результате вторжения потребления электричества, а значит, и потребление угля снизилось, а выработка снизилась не так значительно, то возникла возможность за счет уголь внутренней добычи сделать определенный запас. Этот запас к началу осенне-зимнего периода к середине октября должен быть накоплен около 2-3 миллионов тонн", — пояснил Кудрицкий.

По его словам, примерно именно такое количество и нужно для того, чтобы нормально чувствовать себя зимой. Он также добавил, что "Укрэнерго" занимается выделением средств для того, чтобы украинские шахты имели возможность добыть должное количество угля, чтобы государство в дальнейшем смогло создать стратегический запас. Именно он будет гарантировать украинцам успешное прохождение грядущего осенне-зимнего периода.

Что касается газа, то Владимир Кудрицкий отметил, что Украина обычно использует его в основном для отопления, поэтому его должно быть достаточно, чтобы теплоэлектроцентрали работали и дальше. Представитель "Укрэнерго" отметил, что есть и определенные риски, связанные с активной фазой войны, ведь многое зависит от того, как украинские электростанции, расположенные неподалеку от линии столкновения, смогут работать в течение этого зимнего периода.

"Мы подготовили целый ряд сценариев, как мы проходим зиму при разных условиях: теплая зима, холодная зима. У нас есть полный парк электростанций, которые мы на сегодняшний день используем и те, что будут недоступны, и мы видим, что и по оптимистичным, и даже по пессимистическим сценариям, украинская энергосистема способна пройти следующий отопительный сезон", — подытожил Кудрицкий.

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