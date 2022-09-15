Чи вистачить Україні вугілля та газу, аби пережити зиму - чітка відповідь "Укренерго"

Запасів вистачить для того, аби успішно пройти осінньо-зимовий період

Українцям не варто перейматися через ймовірну нестачу вугілля, який використовується для опалення, адже держава має запаси та можливість їх поповнювати. Що стосується газу, то ризики, що його не вистачить на зимовий період, дійсно є, проте наразі уповноважені органи намагаються передбачити всі ймовірні несприятливі сценарії та запевняють, що енергосистема повністю підготовлена, тож здатна пройти наступний опалювальний сезон.

Відповідну інформацію у четвер, 15 вересня, під час свого інтерв'ю у програмі "Орестократія" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, відповідаючи на запитання журналіста, якою для українців буде зима 2022-2023 в умовах війни.

"Вугілля є. Ми маємо власний видобуток вугілля в Україні. Павлоград та державні шахти, державні вугледобувні підприємства. І оскільки в нас внаслідок вторгнення споживання електрики, а отже, і споживання вугілля знизилося, а вироблення знизилося не так значно, то виникла можливість за рахунок вугілля внутрішнього видобутку зробити певний запас. Цей запас до початку осінньо-зимового періоду до середини жовтня має бути накопичений близько 2-3 мільйонів тонн", — пояснив Кудрицький.

За його словами, приблизно саме така кількість і потрібна для того, аби нормально відчувати себе узимку. Він також додав, що наразі "Укренерго" займається виділенням коштів для того, аби українські шахти мали можливість видобути належну кількість вугілля аби держава в подальшому змогла створити стратегічний запас. Саме він гарантуватиме українцям успішне проходження прийдешнього осінньо-зимового періоду.

Що стосується газу, то Володимир Кудрицький зазначив, що Україна зазвичай використовує його в основному для опалення, тож його має бути достатньо, аби теплоелектроцентралі працювали й надалі. Представник "Укренерго" зауважив, що є й певні ризики, пов'язані з активною фазою війни, адже багато що залежить від того, як українські електростанції, котрі розташовані неподалік лінії зіткнення, зможуть працювати упродовж цього зимового періоду.

"Ми підготували цілу низку сценаріїв, як ми проходимо зиму за різних умов: тепла зима, холодна зима. У нас є повний парк електростанцій, які ми на сьогоднішній день використовуємо і які будуть недоступні, і ми бачимо, що і за оптимістичними, і навіть за песимістичними сценаріями, українська енергосистема здатна пройти наступний опалювальний сезон", — підсумував Кудрицький.

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