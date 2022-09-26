Какое вручение повестки является незаконным? Адвокат объяснил украинцам

Люди "с улицы" выдать повестку просто так не могут

Общая мобилизация в Украине продолжается уже более 7 месяцев. За это время украинцам стало трудно разобраться, какие действия военкомата правомерны, а какие нет. Один из самых популярных вопросов — вручение повесток, ведь четких положений в законодательстве нет на этот счет.

Председатель профсоюза "Украинский независимый фонд юристов", председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец в комментарии Телеграфу рассказал, как понять, что врученная повестка является незаконной. Он подчеркнул, в частности, относительно лиц, которые должны ее выдать.

"Но здесь необходимо обратить внимание на то, что вручать повестку могут только уполномоченные лица. Не просто граждане с автоматами и повязками, которые останавливают вас на улице, проверяют документы – и вручают повестку. А непосредственно уполномоченные центрами комплектации лица, которые обязаны иметь при себе соответствующие документы, включая уже заполненные – для вручения повестки конкретному военнообязанному", – отметил адвокат.

Кроме того, Кравец отметил, что существует несколько видов повесток, которые могут быть вручены военнообязанным. К примеру, для прохождения медкомиссии, для направления в воинскую часть или мобилизационное распоряжение. И уже в зависимости от вида повестки и предписания, от которого лицо уклоняется, может возникнуть административная или уголовная ответственность.

Как сообщал Телеграф ранее, адвокат Юлия Николаевец рассказала, могут ли медицинские работники получить "броню" и по каким еще причинам могут быть не мобилизованными.