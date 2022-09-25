Мобилизация медработников в Украине: могут ли они получить броню

На медработников распространяются те же правила, что и на представителей других профессий

Медицинские работники являлись одними из наиболее затребованных специалистов в мирное время, а в военное их ценность возросла в разы. Поэтому для многих стал актуальным вопрос о том, подлежат ли врачи мобилизации и можно ли получить броню.

Как объяснила адвокат Юлия Миколаец, на медработников распространяются те же правила, что и на представителей других профессий. То есть если они не подходят по состоянию здоровья, семейному статусу или имеют броню, то мобилизировать их не будут.

Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:

были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;

не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

При этом медработники могут получить броню от мобилизации, если место их работы удовлетворяет нужды ВСУ или гражданского населения для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта во время военного положения.

Адвокат также подчеркнула, что бронирование осуществляют не медучреждения, а государственные органы.

Как сообщалось ране, наличие брони от мобилизации еще не значит, что военнообязанному не могут вручить повестку.