Если внезапно пропал свет: лайфхак с картошкой, как сделать свечу из подручных средств

Этот способ не может заменить полноценное освещение, но придаст немного тепла и комфорта

Власти активно призывают украинцев снизить использование электроэнергии. Однако следует понимать, что веерные отключения могут стать вынужденным шагом, а значит, к этому нужно подготовиться. Некоторые методы освещения могут казаться очень крайними, но делаются достаточно просто и из подручных вещей.

Некоторые пользователи социальной сети TikTok наглядно представили свои способы, не требующие особых навыков и серьезной работы, но которые смогут создать минимальное освещение в помещении. Украинка София на своей странице поделилась старым методом изготовления свечи. Для ее создания нужны картофелина, масло или жир, ватка или ватный диск и шуруп.

Таким образом, шуруп нужно обмотать ваткой или ватным диском и зафиксировать так, чтобы конструкция была неделима. В картофеле внутри вырезаем глубокую ямку. После этого следует установить на дно картофеля шуруп с ватой так, чтобы он стоял без дополнительной помощи.

В созданную емкость заливается масло или жир. Не следует сразу лить много, а лучше доливать его при необходимости. Уже после этого этапа "фитиль" из шурупа можно поджечь. Автор рекомендует держать от такого сооружения подальше своих домашних любимцев, чтобы они не навредили себе.

Ориентировочно 100 мл масла и 3-5 см гнета могут гореть до 6 часов, если не делать пламенник (горящая часть фитиля) очень высоким. Обычно достаточно высоты над картошкой до половины сантиметра. Однако, конечно, это можно регулировать самостоятельно.

Видео создания свечи

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Сумской области кардинально подошли к призывам властей ограничить использование электроэнергии. Целый день жители области будут не только экономить свет, но и воду.