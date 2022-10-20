Якщо раптово зникло світло: лайфхак з картоплею, як зробити свічку з підручних засобів

Цей спосіб не може замінити повноцінне освітлення, але додасть трохи тепла та комфорту

Влада активно закликає українців зменшити використання електроенергії. Однак, слід розуміти, що віялові відключення можуть стати вимушеним кроком, а отже до цього потрібно підготуватися. Деякі методи освітлення можуть здаватися дуже крайніми, але робляться дуже просто і з підручних речей.

Деякі користувачі соціальної мережі TikTok наочно презентували свої способи, які не потребують особливих навичок і серйозної роботи, але зможуть створити мінімальне освітлення в приміщенні. Українка Софія на своїй сторінці поділилася старим методом виготовлення свічки. Для її створення потріібні картоплина, олія або жир, ватка або ватний диск і шуруп.

Таким чином шуруп треба обмотати ваткою або ватним диском і зафіксувати так, аби конструкція була неподільна. У картоплині всередині вирізаємо глибоку ямку. Після цього слід встановити на дно картоплі шуруп з ватою так, щоб він стояв без додаткової допомоги.

У створену місткість заливається олія або жир. Не слід одразу лити багато, а краще доливати її за необхідності. Вже після цього етапу "ґніт" з шурупа можна підпалити. Авторка рекомендує тримати від такої споруди поділа своїх домашніх улюбленців, аби вони не нашкодили собі.

Орієнтовно 100 мл олії і 3-5 см гніту можуть горіти до 6 годин, якщо не робити полум'яник (та частина гніту, що горить) дуже високим. Зазвичай досить висоти над картоплиною до половини сантиметру. Проте, звичайно, що це можна регулювати самостійно.

Відео створення свічки

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Сумській області кардинально підійшли до закликів влади обмежити використання електроенергії. Цілий день мешканці області будуть не тільки заощаджувати свтіло, але й воду.