Выезд из Украины ограничен пригодных граждан: выпустят ли эту категорию

Для выезда из страны даже ограниченно подходящим мужчинам нужны веские причины

В Украине из-за военной агрессии России продолжается общая мобилизация, связанная с военным положением, в рамках которого военнообязанные мужчины, от 18 до 60 лет, не могут уехать из страны. Однако существует ряд исключений, предусмотренных действующим украинским законодательством.

"Телеграф" решил разобраться, имеют ли право ограниченно пригодные к военной службе граждане выехать за пределы страны, пересек государственную границу к моменту действия военного положения.

Как пишет издание LIGA.Life, ссылаясь на экспертов по этому вопросу, ограниченно пригодные лица в военное время не имеют права пересекать границу при условии, не имеющих на то веских оснований, ведь ограниченная пригодность – это непригодность к службе исключительно в мирное время и вовсе не означает, что военнообязанный имеет отсрочку от службы.

Следует отметить, что такая группа украинцев все же может быть призвана на службу во время мобилизационных мероприятий и служить в тылу.

"Оценить состояние годности может только военно-врачебная комиссия при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Если мужчина не имеет такой справки при пересечении границы — окончательное решение будет принимать пограничник", — объясняют специалисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине одна из категорий граждан столкнулась с проблемами по выезду за границу.

Также напомним, когда в Украине наконец-то заработает программа "Командировки".