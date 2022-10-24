Виїзд з України обмежено придатних громадян: чи випустять цю категорію

Для виїзду з країни навіть обмежено придатним чоловікам потрібні вагомі причини

В Україні через військову агресію росії триває загальна мобілізація, пов'язана із воєнним станом, в рамках котрого військовозобов'язані чоловіки, від 18 до 60 років, не можуть виїхати з країни. Проте, існує низка винятків, що передбачені чинним українським законодавством.

"Телеграф" вирішив розібратися, чи мають право обмежено придатні до військової служби громадяни виїхати за межі країни, перетнувши державний кордон на момент дії воєнного стану.

Як пише видання LIGA.Life, посилаючись на експертів у цьому питанні, обмежено придатні особи у воєнний час не мають права перетинати кордон при умові, що не мають на те вагомих підстав, адже обмежена придатність – це непридатність до служби виключно у мирний час і зовсім не означає, що військовозобов’язаний має відстрочку від служби.

Варто відзначити, що така група українців все ж може бути призвана на службу під час мобілізаційних заходів та служити в тилу.

"Оцінити стан придатності може тільки військово-лікарська комісія при територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки. Якщо чоловік не має такої довідки під час перетину кордону – остаточне рішення ухвалюватиме прикордонник", — пояснюють фахівці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні одна з категорій громадян зіштовхнулася з проблемами по виїзду за кордон.

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