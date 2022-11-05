Выезд из Украины с домашним любимцем: какие документы нужно иметь владельцу животного

Без необходимых документов животное просто не выпустят за пределы страны

На момент действия военного положения в Украине из-за военной агрессии россии военного положения для пересечения государственной границы с домашними любимцами украинцам понадобится ряд документов. Каких именно узнавал " Телеграф".

В первую очередь, для выезда из страны владельцу животного нужно иметь ветеринарный паспорт международного образца (номерный). Как пишет издание "Факты", этот документ должен включать в себя следующие данные:

отметка по прохождению комплексной вакцинации против ряда вирусных болезней. Последняя должна быть поставлена не позднее 30 дней и не ранее 1 года до даты пересечения государственной границы;

фото животного до достижения им одного года;

отметка о наличии чипирования. Дата и локализация микрочипа;

информация о вакцинации против бешенства с названием употребляемой вакцины, даты прививки и т.п.;

информация об обработке от паразитов.

Кроме того, лишним не будет, если на момент выезда из Украины на руках у владельца животного будет международный ветеринарный сертификат, а также справка по поводу того, что она не представляет племенной ценности.

Согласно действующему законодательству животное также должно иметь идентификацию клеймом или микрочипом, соответствующим стандартам типа ISO 11784, ISO 11785.

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