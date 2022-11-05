Виїзд з України із домашнім улюбленцем: які документи потрібно мати власнику тварини

Без необхідних документів тварину просто не випустять за межі країни

На момент дії воєнного станув в Україні через військову агресію росії воєнного стану для перетину державного кордону із домашніми улюбленцями українцям знадобиться низка документів. Яких саме дізнавався "Телеграф".

Першочергово, для виїзду з країни власнику тварини потрібно мати ветеринарний паспорт міжнародного зразка (номерний). Як пише видання "Факти", цей документ повинен містити в собі такі дані:

позначка щодо проходження комплексної вакцинації проти низки вірусних хвороб. Остання повинна бути поставлена не пізніше 30 днів і не раніше 1 року до дати перетину державного кордону;

фото тварини до досягнення нею одного року;

позначка щодо наявності чипування. Дата та локалізація мікрочипа;

інформація стосовно вакцинації проти сказу із назвою вживаної вакцини, дати щеплення тощо;

інформація про обробку від паразитів.

Крім того, зайвим не буде, якщо на момент виїзду з України на руках у власника тварини буде міжнародний ветеринарний сертифікат, а також довідка стосовно того, що вона не представляє племінної цінності.

Згідно з чинним законодавством тварина також повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом, які відповідають стандартам типу ISO 11784, ISO 11785.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як просто перевірити наявність боргових зобов'язань для подальшого отримання дозволу на виїзд за межі країни.

Також нагадаємо, що уряд послабив умови виїзду для ще однієї категорії українців.