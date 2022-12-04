Это был шанс преодолеть стресс: 22-летняя украинка встретила войну в Харькове, а затем на "Волге" доехала до Монако

Девушка рассказала "Телеграфу", как решилась на такое путешествие и с какими приключениями столкнулась

Полтавчанка Диана Шпак — любительница всего винтажного. Фотографии она делает старым фотоаппаратом, в который нужно заряжать пленку. Музыку слушает, записанную на виниловые пластинки. А еще ездит на автомобиле ГАЗ-2410 "Волга" 1989 года выпуска. Машина старше ее на 11 лет.

И вот на этом раритете девушка отважилась совершить европейское турне.

Фото и видео старой "Волги" с полтавскими номерами, которое Диана выставила на своей странице в Инстаграме, находясь в Монако, моментально стало распространяться в сети, набирая безумное количество просмотров. "Суперкары на украинских номерах на Лазурном берегу давно уже перестали удивлять. Другое дело — старая "Волга" на фоне пальм и толпы туристов, среди казино и элитных автомобилей… Вполне возможно, что на советском авто украинцы эвакуировались в Европу", — предположили одни. "Местные жители теперь знают, что не все в Украине могут позволить себе дорогой суперкар или роскошный "Гелендваген". Есть и обычные люди со скромным достатком", — констатировали другие. "Как "полтавская" "Волга" добралась до Монако, остается загадкой. Было бы интересно узнать, кто решился преодолеть расстояние почти в три тысячи километров на далеко не новом автомобиле родом из Советского Союза" — ломали голову третьи.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с отчаянным водителем раритетного автомобиля и расспросить у нее о деталях путешествия, которое вызвало такой фурор.

"Иногда помогали дальнобойщики, кое-что ремонтировала сама"

– Это было одно из моих мечтаний – отправиться в Европу на собственном авто, – улыбается 22-летняя Диана. — До 24 февраля я жила в Харькове. Училась на дизайнера одежды, заканчивала магистратуру. Параллельно работала помощником главного дизайнера театра музыкальной комедии. К сожалению, в один момент, как и у многих, все это ушло на задний план. Вернувшись к родителям в Полтаву и немного оправившись от шока, начала готовиться в дорогу. Понимала, что это был шанс вернуть утраченное душевное равновесие.

— Ты еще молодая девушка и не побоялась одна, да еще в военное время, уехать так далеко от дома? Ты взяла кого-нибудь в попутчики? Как на это отреагировали родители? Кстати, какой у тебя водительский стаж?

— На момент путешествия я была еще моложе — шел 21 год. А права получила в 19. Автомобиль папа подарил на 18-летие.

— До этого сам на нем ездил?

– Нет, специально купил для меня.

В путешествие отправилась сама, не спрашивая разрешения родителей. Просто поставила их перед фактом. Из Полтавы выехала в четыре утра 3 июня, поспала в гостинице во Львове, а на следующий день была уже на границе с Венгрией. В Будапеште встретилась с подругой, с которой вместе доехали до Франции. Кстати, по всему маршруту, который я составила заранее, у меня были встречи с друзьями. Я у них останавливалась, они показывали мне интересные места, мы вместе путешествовали по стране. То есть меня везде ждали, я не уезжала в неизвестность.

Диана Шпак поехала в Европу за рулем старой "Волги"

– А как машина перенесла дорогу?

— "Волга" имела кучу проблем, и прежде чем гнать ее на такое расстояние, я самостоятельно покрасила ее в бежевый цвет, ободья колес сделала розовыми. Ремонт на СТО обошелся мне тысяч в десять гривен. Но машина постоянно ломалась в дороге. Кое-что я сама ремонтировала, иногда помогали дальнобойщики. А в Милане просто остановилась — и все. Потекла помпа. Это был полный крах! Пришлось целую неделю ждать, пока отец собрал запчасти в Полтаве и передал их бандеролью с водителем микроавтобуса. После этого больше не было поломок.

"Волга" постоянно ломалась

"Монако запомнилось отсутствием сотовой связи"

– Какова максимальная скорость твоего автомобиля?

– Сто десять – сто двадцать километров в час.

— Много денег потратила на топливо?

- Моя "Волга" ездит как на газу, так и на бензине. Средний расход – десять литров газа на сто километров. Не мало, но и не много. На самом деле я не подсчитывала свои расходы на топливо, но запомнила, что обратно из Милана в Полтаву доехала за 300 евро, с учетом платных дорог.

Диана самостоятельно покрасила машину в бежевый цвет, еще и ободья колес сделала розовыми

— Чем тебя поразили европейские дороги и водители?

- Автобаны как автобаны. Для меня лучший — участок трассы Киев—Харьков до Полтавы.

Водители за границей вежливые. Хотя французы не слишком умеют водить. У многих машин, заметила, смяты правые стороны. Просто там не любят уступать друг другу во время кольцевого движения. А таких развязок во Франции много.

- Ты побывала в пяти странах...

– Да. В Венгрии, Словении, Монако, Франции и Италии. Проехала через Будапешт, Ниццу, Милан, Сан-Ремо, Прованс, Специю… Кстати, в Монако и Ницце я была всего по одному дню. Больше времени провела в Отранто, отдыхая на Средиземном море. Это, если смотреть на карте, каблук сапожка, с которым сравнивают Италию.

— С чем теперь у тебя ассоциируются эти страны и города?

– Хм… Монако запомнилось отсутствием сотовой связи. А еще тем, что парковаться там можно только на подземных или многоярусных площадках, чего я не люблю.

Северная Франция поразила красотой природы. Италия — добродушием местных жителей. И самой вкусной во всей Европе едой.

– На твой раритетный автомобиль обращали внимание?

- Конечно. Во Франции и Италии культ подержанных автомобилей.

– Предлагали продать? За какую цену?

- Предлагали, но я даже не интересовалась, за какую сумму могли бы купить мою "Волгу". Ну, может, 2 тысячи евро дали бы. Хотя идеальным ее состояние назвать нельзя, но все же она достаточно неплохо сохранилась. У нее комфортабельный салон. И главное — у нее есть душа.

Диана на раритетном автомобиле побывала в 5 странах за два месяца

– Сколько длился твой автопробег?

– Два месяца. В конце в Милане ко мне присоединилась мама, и мы уехали еще с ней отдыхать в Сан-Ремо.

— Диана, ты и в повседневной жизни в Украине пользуешься своим раритетом?

– Да, это не парадно-выходная, а рабочая машина. В скором времени планирую вернуться с ней в Харьков.

— Не собираешься ли еще куда-нибудь рвануть на ней?

- Есть замысел познакомиться с Норвегией и зимней Францией. Но это ближе к Новому году.

- О новой машине не мечтаешь?

– Мечтаю. Но о старой. Хочу "Мерседес-124" или 126. Чтобы было два старых автомобиля…

Фото и видео со страницы Дианы Шпак в Инстаграм