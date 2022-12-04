Это был шанс преодолеть стресс: 22-летняя украинка встретила войну в Харькове, а затем на "Волге" доехала до Монако
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Девушка рассказала "Телеграфу", как решилась на такое путешествие и с какими приключениями столкнулась
Полтавчанка Диана Шпак — любительница всего винтажного. Фотографии она делает старым фотоаппаратом, в который нужно заряжать пленку. Музыку слушает, записанную на виниловые пластинки. А еще ездит на автомобиле ГАЗ-2410 "Волга" 1989 года выпуска. Машина старше ее на 11 лет.
И вот на этом раритете девушка отважилась совершить европейское турне.
Фото и видео старой "Волги" с полтавскими номерами, которое Диана выставила на своей странице в Инстаграме, находясь в Монако, моментально стало распространяться в сети, набирая безумное количество просмотров. "Суперкары на украинских номерах на Лазурном берегу давно уже перестали удивлять. Другое дело — старая "Волга" на фоне пальм и толпы туристов, среди казино и элитных автомобилей… Вполне возможно, что на советском авто украинцы эвакуировались в Европу", — предположили одни. "Местные жители теперь знают, что не все в Украине могут позволить себе дорогой суперкар или роскошный "Гелендваген". Есть и обычные люди со скромным достатком", — констатировали другие. "Как "полтавская" "Волга" добралась до Монако, остается загадкой. Было бы интересно узнать, кто решился преодолеть расстояние почти в три тысячи километров на далеко не новом автомобиле родом из Советского Союза" — ломали голову третьи.
Корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с отчаянным водителем раритетного автомобиля и расспросить у нее о деталях путешествия, которое вызвало такой фурор.
"Иногда помогали дальнобойщики, кое-что ремонтировала сама"
– Это было одно из моих мечтаний – отправиться в Европу на собственном авто, – улыбается 22-летняя Диана. — До 24 февраля я жила в Харькове. Училась на дизайнера одежды, заканчивала магистратуру. Параллельно работала помощником главного дизайнера театра музыкальной комедии. К сожалению, в один момент, как и у многих, все это ушло на задний план. Вернувшись к родителям в Полтаву и немного оправившись от шока, начала готовиться в дорогу. Понимала, что это был шанс вернуть утраченное душевное равновесие.
— Ты еще молодая девушка и не побоялась одна, да еще в военное время, уехать так далеко от дома? Ты взяла кого-нибудь в попутчики? Как на это отреагировали родители? Кстати, какой у тебя водительский стаж?
— На момент путешествия я была еще моложе — шел 21 год. А права получила в 19. Автомобиль папа подарил на 18-летие.
— До этого сам на нем ездил?
– Нет, специально купил для меня.
В путешествие отправилась сама, не спрашивая разрешения родителей. Просто поставила их перед фактом. Из Полтавы выехала в четыре утра 3 июня, поспала в гостинице во Львове, а на следующий день была уже на границе с Венгрией. В Будапеште встретилась с подругой, с которой вместе доехали до Франции. Кстати, по всему маршруту, который я составила заранее, у меня были встречи с друзьями. Я у них останавливалась, они показывали мне интересные места, мы вместе путешествовали по стране. То есть меня везде ждали, я не уезжала в неизвестность.
– А как машина перенесла дорогу?
— "Волга" имела кучу проблем, и прежде чем гнать ее на такое расстояние, я самостоятельно покрасила ее в бежевый цвет, ободья колес сделала розовыми. Ремонт на СТО обошелся мне тысяч в десять гривен. Но машина постоянно ломалась в дороге. Кое-что я сама ремонтировала, иногда помогали дальнобойщики. А в Милане просто остановилась — и все. Потекла помпа. Это был полный крах! Пришлось целую неделю ждать, пока отец собрал запчасти в Полтаве и передал их бандеролью с водителем микроавтобуса. После этого больше не было поломок.
"Монако запомнилось отсутствием сотовой связи"
– Какова максимальная скорость твоего автомобиля?
– Сто десять – сто двадцать километров в час.
— Много денег потратила на топливо?
- Моя "Волга" ездит как на газу, так и на бензине. Средний расход – десять литров газа на сто километров. Не мало, но и не много. На самом деле я не подсчитывала свои расходы на топливо, но запомнила, что обратно из Милана в Полтаву доехала за 300 евро, с учетом платных дорог.
— Чем тебя поразили европейские дороги и водители?
- Автобаны как автобаны. Для меня лучший — участок трассы Киев—Харьков до Полтавы.
Водители за границей вежливые. Хотя французы не слишком умеют водить. У многих машин, заметила, смяты правые стороны. Просто там не любят уступать друг другу во время кольцевого движения. А таких развязок во Франции много.
- Ты побывала в пяти странах...
– Да. В Венгрии, Словении, Монако, Франции и Италии. Проехала через Будапешт, Ниццу, Милан, Сан-Ремо, Прованс, Специю… Кстати, в Монако и Ницце я была всего по одному дню. Больше времени провела в Отранто, отдыхая на Средиземном море. Это, если смотреть на карте, каблук сапожка, с которым сравнивают Италию.
— С чем теперь у тебя ассоциируются эти страны и города?
– Хм… Монако запомнилось отсутствием сотовой связи. А еще тем, что парковаться там можно только на подземных или многоярусных площадках, чего я не люблю.
Северная Франция поразила красотой природы. Италия — добродушием местных жителей. И самой вкусной во всей Европе едой.
– На твой раритетный автомобиль обращали внимание?
- Конечно. Во Франции и Италии культ подержанных автомобилей.
– Предлагали продать? За какую цену?
- Предлагали, но я даже не интересовалась, за какую сумму могли бы купить мою "Волгу". Ну, может, 2 тысячи евро дали бы. Хотя идеальным ее состояние назвать нельзя, но все же она достаточно неплохо сохранилась. У нее комфортабельный салон. И главное — у нее есть душа.
– Сколько длился твой автопробег?
– Два месяца. В конце в Милане ко мне присоединилась мама, и мы уехали еще с ней отдыхать в Сан-Ремо.
— Диана, ты и в повседневной жизни в Украине пользуешься своим раритетом?
– Да, это не парадно-выходная, а рабочая машина. В скором времени планирую вернуться с ней в Харьков.
— Не собираешься ли еще куда-нибудь рвануть на ней?
- Есть замысел познакомиться с Норвегией и зимней Францией. Но это ближе к Новому году.
- О новой машине не мечтаешь?
– Мечтаю. Но о старой. Хочу "Мерседес-124" или 126. Чтобы было два старых автомобиля…
Фото и видео со страницы Дианы Шпак в Инстаграм