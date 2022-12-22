Украинцев могут призвать не только в армию: что нужно знать

Всё, что нужно знать о целевой мобилизации в Украине

В Украине продолжается общая мобилизация, однако согласно законодательству, есть еще один её вид — целевая мобилизация. Она направлена на восстановление Украины после окончаниях боевых действий на отдельных территориях. "Телеграф" расскажет, когда проводят такую мобилизацию и кого могут призвать.

Согласно проекту закона №7144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности в сфере окружающей среды и гражданской защиты на период действия военного положения" предусматривается возможность реализации целевой мобилизации в восстановительный период после завершения боевых действий для ликвидации их последствий. Об этом пишет издание "Апостроф".

Таким образом украинцев могут привлечь к ликвидации последствий военных действий на территориях, пострадавших от российской агрессии. Отмечается, что такие граждане не будут участвовать в боевых действия, но будут проводить работы на территориях после проведения аварийно-спасательных работ и разминирования с сохранением рабочего места, должности, а также средней заработной платы данных призывников.

Когда проводят целевую мобилизацию

Проведение целевой мобилизации в восстановительный период возможно после завершения боевых действий с целью ликвидации их последствий. Порядок, объем и сроки будет определять глава государства.

Какие категории граждан могут призвать

Участвовать в целевой мобилизации могут силы гражданской защиты. Им будут помогать аварийно-спасательные службы, пожарно-спасательные подразделения, а также другие.

Добровольно могут быть привлечены трудоспособные украинцы в случае необходимости дополнительных ресурсов.

Какие задачи нужно будет выполнять

ликвидация последствий на территориях пострадавших от российской агрессии населенных пунктов;

ликвидации последствий боевых действий и чрезвычайных ситуаций;

восстановление объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, какие категории людей не призовут в армию во время военного положения.