Українців можуть призвати не лише до армії: що треба знати

Все, що потрібно знати про цільову мобілізацію в Україні

В Україні триває загальна мобілізація, проте згідно із законодавством є ще один її вид — цільова мобілізація. Вона спрямована на відновлення України після закінчення бойових дій на окремих територіях. "Телеграф" розповість, коли проводять таку мобілізацію та кого можуть закликати.

Відповідно до проекту закону №7144 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та цивільного захисту на період дії воєнного стану" передбачається можливість реалізації цільової мобілізації у відновлювальний період після завершення бойових дій для ліквідації їх наслідків. Про це пише видання "Апостроф".

Таким чином, українців можуть залучити до ліквідації наслідків військових дій на територіях, що постраждали від російської агресії. Зазначається, що такі громадяни не братимуть участі в бойових діях, але проводитимуть роботи на територіях після проведення аварійно-рятувальних робіт та розмінування зі збереженням робочого місця, посади, а також середньої заробітної плати даних призовників.

Коли проводять цільову мобілізацію

Проведення цільової мобілізації у відновлювальний період можливе після завершення бойових дій з метою ліквідації наслідків. Порядок, обсяг та строки визначатиме глава держави.

Які категорії громадян можуть призвати

Брати участь у цільовій мобілізації можуть сили цивільного захисту. Їм допомагатимуть аварійно-рятувальні служби, пожежно-рятувальні підрозділи та інші.

Добровільно можуть бути залучені працездатні українці у разі потреби додаткових ресурсів.

Які завдання потрібно буде виконувати

ліквідація наслідків на постраждалих від російської агресії територіях населених пунктів;

ліквідації наслідків бойових дій та надзвичайних ситуацій;

відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, які категорії людей не призвуть до армії під час воєнного стану.