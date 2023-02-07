Отдельная категория военнообязанных мужчин может свободно уехать из Украины – кого это касается

Правительство пошло на уступки некоторым категориям украинцев

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд за границу запрещен. Однако существуют и некоторые исключения.

Как пояснил помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Владислав Зайцев в комментарии изданию ZN.UA мужчины, имеющие вид на жительство в другой стране, имеют право вернуться на Родину, а затем снова уехать за ее пределы. То есть в рамках действующего законодательства, даже несмотря на общий запрет на выезд, эта категория военнообязанных сможет беспрепятственно пересекать государственную границу.

Что для этого нужно

По словам Зайцева, граждане, которые будут уезжать из Украины впервые, должны предоставить паспортный документ, в котором будет проставлен штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства.

Те люди, которые постоянно проживают за границей, при пересечении границы должны предоставить паспортный документ со штампом об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и штампом о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины или справку о пребывании на консульском учете, что издается дипломатическими учреждениями Украины.

Следовательно, мужчины, имеющие вид на постоянное проживание за границей и прошедшие процедуру оформления документов для выезда за границу на постоянное проживание, могут свободно вернуться в Украину и выехать обратно при условии предоставления на границе соответствующих документов.

Ранее "Телеграф" сообщал, внедрило ли правительство изменения по пересечению государственной границы в 2023 году и кого они коснутся.