Окрема категорія військовозобов'язаних чоловіків може вільно виїхати з України - кого це стосується

Уряд пішов на поступки деяким категоріям українців

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. Проте існують і деякі виключення.

Як пояснив помічник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Владислав Зайцев у коментарі виданню ZN.UA чоловіки, які мають посвідку на проживання в іншій країні, мають право повернутися на Батьківщину, а потім знову виїхати за її межі. Тобто у рамках чинного законодавства, навіть попри загальну заборону на виїзд, ця категорія військовозобов'язаних зможе безперешкодно перетинати державний кордон.

Що для цього потрібно

За словами Зайцева, громадяни, які виїжджатимуть з України вперше, повинні надати паспортний документ, в якому буде проставлений штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Ті особи, які вже постійно проживають за кордоном, при перетині кордону мають надати паспортний документ зі штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та штампом про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або довідку про перебування на консульському обліку, що видається дипломатичними установами України.

Отже, чоловіки, які мають посвідку на постійне проживання за кордоном та пройшли процедуру оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, можуть вільно повернутися в Україну та виїхати назад за умови надання на кордоні відповідних документів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи впровадив уряд зміни щодо перетину державного кордону у 2023 році та кого вони торкнуться.