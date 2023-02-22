Убили под Бахмутом: на фронте погиб педагог с 30-летним стажем

Мужчину, благодаря его деятельности, знают не только в Ровенской области, но и за ее пределами

Война с россией ежедневно забирает лучших воинов, ценой собственной жизни защищающих светлое будущее нашей Родины. Так, во время выполнения боевого задания, попав под минометный обстрел, погиб житель Ровенщины Анатолий Кузьмович Кричильский.

Трагическим известием в среду, 22 февраля, поделились на странице "Библиотека села Любиковичи" в Facebook, отметив, что за плечами павшего Героя 30-летний педагогический опыт. Спортсмена и тренера, а с началом полномасштабного вторжения россии — и бойца ВСУ знали не только на Ровещине, но и за пределами области.

"Светлая память об Анатолии Кузьмиче навсегда останется в сердцах тысячи людей, с которыми была связана его прекрасная, полная оптимизма и доброты жизни", — говорится в публикации.

Что известно о погибшем Герое

Анатолий Кричильский в 1988 году успешно завершил учебу в Любиковицкой средней школе, после чего поступил в Ивано-Франковский техникум физического воспитания. Впоследствии мужчина закончил Международный экономико-гуманитарный университет в Ровно, где получил высшее образование.

Воин мужественно защищал Родину и боролся за ее светлое будущее, но вражеский осколок унес его жизнь во время боевого задания на Бахмутском направлении.

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования близким и родственникам павшего воина. Вечная память!

Напомним, что на фронте погиб боевой медик с Днепропетровщины, который добровольно ушел на фронт, чтобы изгнать российских оккупантов ради светлого будущего своих дочерей.